改善蛋雞場 農委會編手冊幫雞農上課

2017-09-01

〔記者吳欣恬、林彥彤／台北報導〕今年國產雞蛋先後發生檢出戴奧辛和芬普尼事件，農委會畜牧處昨日表示，國內蛋雞場必須要做結構性的改變，將訂定正確飼養手冊，將雞農全找來上課，也計畫提供低利貸款及專人輔導，希望兩年內改善蛋雞場軟硬體，否則類似事件一再傳出，「未來台灣可能都要進口雞蛋了」。

計畫提供低利貸款、專人輔導

畜牧處副處長王忠恕表示，今天將與養雞協會開會，並在下週邀集專家學者業者討論，包括生物安全、防疫、畜禽舍、飼養管理和用藥等，一個月內編印手冊資料，接著和畜試所合作，訓練各縣市的種子教師，將所有雞農全找來上課受訓，要求兩年內改善蛋雞場軟硬體。

芬普尼檢驗標準 兩部會不同調

對於芬普尼檢驗標準，農委會認為現在檢驗有技術極限值5PPB的侷限，低於5PPB就視為「零檢出」恐不符實際，將討論是否明文訂定殘留標準，引發外界質疑恐是變相開放合法用藥。

衛福部則與農委會不同調，衛福部長陳時中昨指出，既然芬普尼不得使用於食用動物，食藥署仍傾向維持「不得檢出」、「零檢出」，近期會請食安辦召開專家會議，以食安為最高原則做出結論。

消基會則怒轟，政府佈下的食安網漏洞百出，不僅沒有確實做到農藥及雞蛋的源頭控管，雞蛋等生產履歷系統也沒有發揮跨部會勾稽查核效用，甚至還有部會多頭馬車的問題，迄今就連雞蛋延伸出的食品如糕點、烘焙食品等，都未有進一步的追查，食安漏洞恐比現在看到的更大，呼籲主管機關應擴大全面檢驗。

目前芬普尼雞蛋已下架封存一百五十七萬四六四○顆，畜牧處表示，已有約四、五萬公斤、約八十萬顆雞蛋進行堆肥。農委會原稱將以堆肥方式銷毀，但也同意若因堆肥場太遠或不足，可就地掩埋，昨天即傳出有縣市將原要掩埋的雞蛋改做堆肥，如此恐難完全掌握問題蛋流向，農委會已發文要求各縣市回報確切處置情況。