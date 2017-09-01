埔里蜜蜂大暴斃 兇手疑為芬普尼／推估全鎮約4000箱遭殃 蜂農懷疑檳榔園噴農藥造成

2017-09-01

〔記者陳鳳麗／南投報導〕芬普尼不只造成毒雞蛋、也讓採蜜的蜜蜂大量死亡？南投縣埔里鎮有蜂農近來發現蜂箱內的蜜蜂大量死亡，粗估全鎮約有四千箱遭殃，最嚴重的每箱約有五分之四的蜂兒暴斃，損失慘重。蜂農說，請農試所人員來勘查，初步研判與附近噴灑芬普尼有關，但化驗報告下週才會出爐。

梁姓蜂農養430箱 約死千萬隻

埔里鎮梁姓養蜂農民表示，他飼養四百三十箱蜜蜂，八月上旬就發現蜂箱內的蜜蜂死亡，但情況還不是很嚴重，四、五天前則出現蜂兒大量死亡，原來一箱內有三萬隻蜜蜂，卻大量暴斃，只剩下五、六千隻，等於每箱約有五分之四的蜂兒暴斃。以他來說，推估即死了約一千多萬隻蜜蜂。

農試所化驗報告下週出爐

他與鎮內的蜂農聯絡，發現不少蜂農也有這種狀況，但損失程度不一，大家趕緊把蜂箱移到外鄉鎮，以免繼續死亡。

梁姓蜂農也說，本週二有農試所人員前來了解，懷疑最近是檳榔開花期，檳榔樹要噴藥，有可能是使用芬普尼農藥造成，但是否這種藥，要等下週化驗報告出爐才能確定。

南投縣府農業處長陳瑞慶說，養蜂場附近種植百香果和檳榔，都要噴灑農藥，蜜蜂對農藥很敏感，只要碰到農藥，採花粉回到蜂箱後，就會傳染給其他蜜蜂，可能因此造成大批蜜蜂暴斃，確切情況要等農試所化驗報告。而若是檳榔樹噴藥，因樹幹高、噴灑後飄散的面積就大，下方在採蜜的蜜蜂就會被波及。

檳榔農：芬普尼太貴不會用

不過，檳榔農卻喊冤，指檳榔是作物，噴藥不會使用芬普尼這種環境用藥，況且芬普尼價格比他們使用的農藥高出好幾倍，更不可能使用。

埔里鎮有農藥行業者說，現在已很少進芬普尼農藥，目前會用的只有園藝業者，作物幾乎沒有農民使用。