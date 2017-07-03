指考數學》數乙首見開放性試題 數甲難度高

2017-07-03

〔記者林曉雲、吳柏軒、張凱翔、蘇孟娟、方志賢、王俊忠／綜合報導〕大學指考數學科，社會組和自然組考生兩樣情。數乙首度有開放性試題，多考基本運算及觀念，社會組考生寫的順，對自然組跨考生更有利，基本分至少30分。但數甲難度高，特別是非選第一題，考生要先從隱晦的文字敘述中識破命題老師的心機才不會被騙硬算，補教預估數甲頂標、前標和均標各下降5分。

數乙方面，台東均一高中老師許玉華表示，題目簡潔有力，可惜少見素養導向的生活考題。數乙非選第一題考「轉移矩陣」，指某縣府每週發給縣民甲乙彩券，每人可選一張，上週選甲民眾，85％這週還是會選甲，選乙則只65％續選乙，要考生算出領甲券和乙券各占多少會達穩定狀態。許玉華提醒，閱卷老師應鼓勵多重解法，不宜單一模式設限。

數乙有利自然組跨考生

補教老師林名揚則說，多選第七題是首次開放性試題，不給全部題幹資料，會靈活運用的考生占優勢。

數乙一般考生反映，今年題目難易適中，算平易近人。考生黎倚豪表示，只要熟悉題型就能抓到重點解題。

至於數甲，林名揚表示，以非選題總分24分為例，基本分僅占8分，命題隱晦，綜合性及跨單元性非常強。

全教總解題老師認為，整體試題靈活、難易度適中，鑑別度高。

台中市忠明高中學生廖檍菖與林駿甫均指，數甲非選題特別難解，應是高分關鍵。高雄中學許姓考生則表示，數甲出題範圍很平均，若細心一點，要拿高分不難。