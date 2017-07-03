指考英文》中翻英考世大運 作文貼近生活

2017-07-03

〔記者林曉雲、吳柏軒、張凱翔、蘇孟娟、方志賢、王俊忠／綜合報導〕今年指考英文科題材包羅萬象，模特兒過瘦、皮蛋美食、鑑識語言學等都入題，中翻英則考出世大運（The Universiade）；英文作文考寂寞，對比國文作文考人際關係，均貼近考生的生活經驗。但因選擇題陷阱多，補教預估5標略降，頂標估78分、底標20分。

北市中正高中老師吳佳穎表示，今年綜合測驗主題多元，例如法國禁止雇用過瘦模特兒的法案，另有酵素對生物生存的重要性。

大家常吃的「皮蛋」也入題。補教老師郭茵表示，考在文意選擇，題目不難，該篇出自英國BBC報導，皮蛋因製作時間久，英文可說成：「the century egg（世紀蛋）」、「hundred-year egg（百年蛋）」、「thousand-year egg（千年蛋）」等，了解上下文即可作答。

北市松山高中老師許亞君指出，閱讀測驗主題多元，有行動書箱的起源，甚至學術類的鑑識語言學可破案等，還考各國國歌的緣起，總評閱讀測驗須重視細節與理解能力。

皮蛋、國歌入題 題材多元單字多

非選題部分，北市成淵高中老師李宜樺表示，中翻英考世大運，高二程度即可翻譯；英文作文考寂寞，論述在什麼原因或情境下感到寂寞，人事時地物等要清楚；說明靠什麼人或事物來度過寂寞時光，用字要精準。

考生則都反映，今年的英文中間偏難。復興高中張姓考生表示，有很多單字沒看過，篇幅也稍長。成功高中陳姓學生稱寫起來很卡。忠明高中學生林欣儀與李云瑄說，英文閱讀題有不少屬技術性文章，專有名詞不少，要反覆再重讀文章推敲答案，超有鑑別度。

至於作文，南一中洪姓考生表示，他編寫母親離開他的寂寞劇情，透過貝多芬《月光》奏鳴曲排遣，順利寫完。