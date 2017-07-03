指考國文「看見台灣」 向齊柏林致敬

2017-07-03

〔記者吳柏軒、林曉雲、張凱翔、蘇孟娟、方志賢、王俊忠／綜合報導〕向齊柏林致敬！大學指考國文科試題中，第一題就出現紀錄片導演齊柏林喚醒台灣的字句，讓人驚艷，呈現取材廣度，也罕見有數據分析題，被老師認為符合跨領域素養。

數據分析題考跨領域程度

指考國文作文考「在人際互動中找到自己」，高中老師認為呼應十二年國教課綱核心，可用經典或古籍旁徵博引，如哈姆雷特、孔孟周遊等，補教老師也認為考生可從自我欠缺能力，到最後「三人行必有我師」等正面角度書寫，但若考生人際關係不好，也可用霸凌等負面經驗，寫出對未來的期許。

景美女中國文老師陳嘉英指出，今年指考國文設計活潑，取材有紅樓夢、西遊記、古龍武俠小說等，選材廣泛含環保議題，如導演齊柏林的紀錄片、作家劉克襄的自然散文等。補教老師李奐說，命題老師用心良苦，第一題考錯別字，（A）選項是「齊柏林的紀錄片發聾振憒，喚醒國人的土地保育意識。」藉考題致敬。

入闈高中老師則發現，單選9題列圖表數據，考孔、孟古籍中「吾」、「爾」、「子」等人稱稱謂的情況，要考生分辨使用情境，是結合跨領域素養的創新題。

霸凌經驗寫出對自我期許

入闈試考學生則點出，試題考驗考生共同選文、國學常識及文章閱讀理解力，但文言文篇幅長需花時間做答。補教界預估5標，頂標67分、前標62分、均標53分、後標43分、底標36分。

另國文非選第一題考李斯的〈諫逐客書〉與國際人才輸入、本國人才外流等短文，要考生閱讀後，發表對國際人才流動的看法，補教老師潘華說，考生可舉吳寶春被我國大學拒絕，卻被新加坡大學搶走為例，點出真正人才關不住，解套方法是培養自信等，免提政策，寫作有邏輯性、言之有理即可。

大理高中學生王可岑說，國文選擇題文言文、白話文各占一半，答題時間充裕，難度中偏易。但高市道明中學考生趙若政表示，齊柏林及食安皆入題，認為中間偏難。作文方面，忠明高中學生施又維分析不同生活圈的人際互動下會有不同的自己，期待自己要勇敢活出真我。她說，題目看似簡單，但她覺得不算好寫。