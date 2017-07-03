國健署擬結合兒科 推廣親子共讀

2017-07-03

〔記者林惠琴、林曉雲／台北報導〕社會環境不平等也會造成「健康不平等」，研究顯示，母親教育程度高、居住都市，嬰幼兒語言溝通分數會較高，日後接觸醫學知識及健康照護都會較好；進一步觀察，與大專程度以上家長陪讀情況較高可能有關。國健署署長王英偉宣示，國健署正規劃一系列對策，同時擬與兒科醫師合作，一起推展「親子共讀」活動，期望有效降低健康不平等，近期會對外公布。

媽媽學歷愈高 陪讀率愈高

國健署指，「健康不平等」是不同社會群體中，健康狀態出現非必要且可避免的差異，社會環境因素是關鍵因子，包含貧窮、社會地位、壓力、工作環境、社會隔離、失業、社會支持、交通等。

國健署以2005年全台出生兒為母體，抽樣2萬多名、進行迄今已10多年的長期調查發現，母親教育程度高、居住都市，嬰幼兒語言溝通分數會較母親教育程度低、居住農村高。進一步觀察家長陪讀情況，母親教育程度國小及以下為13.6％、國中20.1％、高中職38.8％、大專以上68.4％，明顯有落差。

打造健康平等環境助弱勢

羅東博愛醫院兒科醫師吳淑娟說明，弱勢高風險家庭，父母可能因經濟、學識，未於孩子嬰幼兒時期陪讀，而是等到上學再給老師教，但學齡前缺乏語言與閱讀刺激，會造成上學後認知功能較差，學業成就感低、自信心低，青少年更恐產生危險行為，導致成年後社會成就低落，且醫學知識接觸少，生理健康照護情況較差。

唸故事書成為衛教重點

吳淑娟指出，美國兒科醫師更發現，部分家長出於交通或經濟因素，無法帶孩子借書或買書，最常接觸童書的機會是到醫院打預防針或看診，因此推展兒科門診閱讀方案達20年，結果發現可降低日後就學成績落後。

吳淑娟也自2007年在門診試辦，經1年追蹤發現，有介入的嬰幼兒較喜歡看書、親子共讀頻率較高，後來宜蘭縣擴及有40幾位醫護人員參與。此種做法更將「唸故事書」當作醫囑衛教給家長，將「童書」當作處方讓孩子帶回家。

王英偉表示，國健署已針對「健康不平等」問題，規劃對於高風險家庭進行一系列強化照護的內容，同時擬與兒科醫師討論推展家長陪讀等方案。

教育部國教署署長邱乾國則表示，教育部多管齊下推動閱讀至少已16年，去年補助地方政府近4億購書，今年再投入近5千萬在國中小新生閱讀贈書計畫逾36萬冊，且在國中小圖書館增設數百名閱讀推動教師，為了對抗3C強大的吸引力，教育部更推動「身教式閱讀及聊書計畫」，國中小老師要以身作則，帶頭閱讀及聊書，進而養成學生的閱讀習慣。