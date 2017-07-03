限縮小機構參與長照 如何廣佈資源？

2017-07-03

記者林惠琴／專題報導

「長期照顧服務法」公布，小型私立機構不滿聲浪未止，原本要求現行業者也要法人化，目前雖修法暫時解套，但仍有社福人士質疑，政府大喊要廣佈資源，另一方面卻限縮小型機構參與長照，未能妥善利用現有資源，且一味發展社區化，也忽視部分民眾、重症家屬對於住宿型機構的需求。

台北市社區銀髮族長期照顧發展協會理事長吳第明表示，目前對私立小型機構參與長照2.0存有諸多限制，例如要求提供服務要利用現有以外空間、需與政府有委託合作經驗等，但服務空間明明可彈性調整，又不是時時爆滿，直呼設相關門檻不合理。

以目前含護理之家在內的私立小型機構約一千五百家計算，若可以納入長照2.0，立刻就多出上千個具備專業人員的據點，提供健康促進、共餐等服務，讓私立小型機構也可以走入社區，每家只要照顧十人，就能提供至少一萬五千人的服務量，不懂為何政府不能好好利用？

彰化縣長照協會理事長楊靜薰則認為，雖然現存私立小型機構不必強制法人化，但未來只要擴充、遷移仍須法人化，恐會影響相關機構發展意願，目前醫院法人化還有設定兩百病床的目標，但長照機構不管規模通通要法人化，已向主管機關反映至少設定一百床或合理門檻。

楊靜薰也批評，國內發展長照一味要學習國外走向社區化，因此補助都給居家服務等項目，卻忽視有些家庭會將失能者送到住宿型機構，主因重症照顧不易，否則一個月支出兩、三萬元，負擔其實很重，但政府大多鼓勵在家照護，難道要上班家屬辭去工作照顧？應更考量家屬心聲，尤其中南部長照仍以住宿型機構為主，政策應視實況思考並再調整。