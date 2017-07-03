穩固財源 保險和公務預算可合併

2017-07-03

記者吳亮儀／專題報導

為發展長照，菸稅與遺贈稅估計每年可挹注三百億，但長照界對於財源穩定性仍感憂心。據衛福部推估，前四年每年約可有四百億基金投入，應沒問題，但人口持續老化、服務量擴大，後期一年則需七百多億，經費恐不夠，仍須未雨綢繆。

老化速度快 經費恐不夠

人口老化速度聲聲催，二○二一年失能人口將達八十九萬，二○三一年上看一百二十萬，其中，六十五歲以上老年人占比，也從六十二萬提高至九十五萬。

過去長照十年計畫，符合服務資格的對象五十一萬，但實際服務人數到二○一六年才逾二十萬人，今年長照2.0服務對象要擴大到七十三萬，服務涵蓋率若能破五成，實際服務量約三十八萬，恐仍無法趕上高齡人口老化速度。

依衛福部長照白皮書估計，今年花費約一百六十多億，但十年後的二○二六年，一年就需花費約七三六億。目前長照2.0基金財源除了公務預算較固定外，其他菸稅、遺贈稅及利息和外界捐贈等，皆非穩定收入。

老人福利推動聯盟秘書長吳淑惠認為，現在長照產業尚未達經濟規模，但隨著使用者變多，政府可能需進一步考慮另推「保險制」，公務預算則持續補助部分。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立說，以長照2.0可服務對象範圍來看，目前涵蓋率還不到三分之一，十年後七百多億年度預算極可能不夠用，長照未來最好走向「多元財源」，像日本是保險和公務預算合併，過去政府常把兩者切開討論，但其實可一起討論，只要配套措施和法規做好即可。

衛福部照護司長蔡淑鳳表示，長照基金當年用不完不用繳回國庫，可持續滾存，以支應後期開銷，未來也不排除增加更多稅收項目或改走長照保險，將隨時廣徵意見再作規劃。