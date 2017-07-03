長照法上路一個月…人力缺口擴大 開缺2個月無人來

2017-07-03

記者林惠琴／專題報導

「長期照顧服務法」六月上路確立法源，菸稅、遺贈稅也自六月中陸續調高將挹注長照三百多億經費，長照2.0今年預計把服務人數衝高到七十三．八萬。雖然看似有法、有錢，但服務擴增，原本短缺的人力缺口卻也跟著擴大。衛福部估算，照顧管理、服務人力尚須補齊逾兩萬人，尤其照顧服務員占一半以上，有長照機構今年開缺兩名，迄今長達一、兩個月時間仍無法補到人，第一線人力問題仍難解。

衛福部估算，去年照管人員為三五三人，平均每人服務案量超過五百件，配合長照2.0須再補上六一八人。照顧服務人力缺更兇，以現行照顧服務員約二．六萬人、社工三四三九人、護理人員約一萬人、物理治療人員一九八七人、職能治療人員一○九一人估計，長照2.0缺口仍有一．二萬人、六四八人、五六七八人、八八三人、一八六一人，合計超過兩萬人。

調整把屎把尿的行業形象

雲林縣私立同仁仁愛之家副組長廖方啟說，極缺照顧服務員，該機構約一、兩月前開缺兩名，至今僅一人來應徵，最後更因交通不便而放棄，遲遲無法補人，建議衛福部除了宣示月薪須至少三萬元以上，更須調整過去「把屎把尿」的行業形象，否則就算有人來應徵，也難留得住人。

人力短缺10幾年 需時間解決

「長照人力短缺的狀況，已存在十幾年，解決恐需時間！」台灣居家服務策略聯盟理事長林金立表示，必須調高薪資、福利，且提高工作專業定位，並賦予職場的支持系統，像是工作保障等，期待長照法上路後，可達成過去沒做到的，以吸引人力投入，尤其是年輕人；以居家服務員來說，目前約近一萬人，估計未來七、八年內，尚須再增兩、三倍。

中華民國家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋擔心，長照法從服務失能者擴增至家庭照顧者，除喘息服務外，尚有資源諮詢、轉介與教育訓練、情緒支持等，但照顧服務人力不足，恐影響家庭照顧者無法取得服務，及有些項目的時間或提供的服務欠缺彈性，無法呼應需求，可能降低使用意願，難以達到協助家庭照顧者的美意。