空污只監測不預警 砸錢徒增恐慌

2017-07-03

記者楊綿傑／特稿

空污危害人體於無形，環保署投資擴建上萬座微型監測器，有助改善以往空污監測數量太少、分布地點不當的備受詬病問題，更可透過資通科技對民眾達到隨時預警，值得期待與肯定；但監測數據如果只供參考，無法據以啟動空污預警制度及稽查開罰，無異只做了「半套」；增加民眾對生活周遭空品的恐懼，卻無法確實減污。

過去空氣品質監測準確程度常遭到環團質疑，問題包括監測方法與解讀，以及監測站設置地點。環保署如今在全台佈建一萬多個微型感測器的計畫，即能突破以往被攻擊監測站位置不當、以偏概全的問題，值得讓人期待。

但監測的目的是為甚麼？如果真如環保署所言，未來一萬多個都裝完後，數值仍然只能停留在「參考」階段，面對破表數據的空污，政府只能透過連線叫民眾自己逃命嗎？自己避開污染餐廳與路口嗎？

政府就算無法據此微型監測數據立即開罰，難道無法啟動目前已有的啟動空污預警制度，讓學生停止戶外教學，建議路口車輛管制、工廠降載等等因應，那麼這些微型感測器似乎只是徒增民眾恐慌。

兩、三億的公帑用來建置上萬監測器，若不能將整個空污治理步驟連結起來，為民眾有效減污把關健康，再多監測站，都只是浪費、虛設。因此，在發展及採購微型感測器的同時，環保署就應著手將空污數據與空污預防、稽查開罰等機制進行連結及串聯規劃。

政府單位應該了解，建立多強大的系統、有多少的大數據，都只是附加價值，真正回過頭來，解決民眾關心的事情，才是第一要務。