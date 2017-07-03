環署廣設微型監測點 連結分享應落實

2017-07-03

〔記者楊綿傑／台北報導〕環保署現有空污監測站的監測方法、監測站設置地點、數據準確程度，屢受質疑。對於廣設微型監測點新制，環團肯定有必要性，並建議妥善運用監測資料，比如與相關數據比對，橫向的連結分享也要落實。

台灣健康空氣行動聯盟發起人葉光芃就說，現有監測站能夠監測範圍有限，且設置地點有的也難以反映現實，例如先前的桃園泰豐輪胎廠大火、基隆協和電廠跳機事件所造成的空氣污染疑慮，環保署的答案都是「還好」，就是受限於監測站少、且有距離遠近及時間長短的差距。如果有微型感測器或行動監測車，可直接到事發地點就近監測，就可真正測得污染確實嚴重程度。

以大甲媽祖遶境為例，跟著遶境的微型感測器或行動監測車，動輒都能測到PM2.5破每立方公尺四千微克的數值，但周邊監測站數值卻起伏很有限，就能看出兩者差異，廣設上萬且可移動式的監測點確有必要。

建立預測空氣系統 可帶動產業

中央研究院資訊科學研究所副研究員陳伶志表示，環署新的作法，可增加空品監測時間空間的精細度，並且能夠與民間用來進行監測的「空氣盒子」，做資料比對而相輔相成。這些監測數據都應逐步建立台灣空氣污染物的分布模型，建立更完整的台灣空污即時資訊及長期資料庫。台灣若能進而預測空氣趨勢，建立一套系統，不僅能處於世界的領先地位，也能進一步帶動國內相關產業的發展。

但她也指出，後續更重要的問題，是在監測資料到底如何運用，以及資料分享的橫向連結是否能夠落實。例如是否能與稽查單位、空污防治機構連線及早稽查開罰，或是能否警告學生民眾避免污染，監測的配套規劃必須更完整。

根據環保署數據指出，目前空氣品質指標（AQI）大於一百（不良紅）的日數，其中受PM2.5影響高達八成，所以PM2.5是最優先的監測項目。主婦聯盟台中分會副會長許心欣表示，若後續還可以監測總揮發性有機化合物（VOC）、臭氧、氮氧化物（NOx）、硫氧化物（SOx）等，能提供更多類型的大數據去分析是最好。