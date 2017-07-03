家戶水污費 明年暫不開徵／污水下水道普及率待提升 4口之家每年可少支出360元

2017-07-03

〔記者楊綿傑／台北報導〕環保署原定明年元月起向一般家戶徵收水污費，臨時喊卡。環保署坦言，要改善家戶污水排放，只能透過提升污水下水道普及率來達成，但若民眾家戶沒接污水下水道卻仍要被徵收水污費，有「懲罰」的疑慮，因此暫緩徵收，估計四口家庭能因此免收每月約卅元、每年約三百六十元的水污費。未來是否會徵收？視相關法條後續修訂狀況而定。

視相關法條後續修訂狀況徵收

《水污染防治費收費辦法》早在二○○六年就訂定，但遲因預算問題沒有開徵，日月光污水事件後，開始分階段實施。當時立法院首先對企業開槍，二○一五年五月一日起已優先針對畜牧業以外之事業及工業區專用污水下水道系統徵收，今年元月一日起增加畜牧業，家戶水污費則規劃於明年開徵。

但環保署水保處長葉俊宏昨說，收水污費本來是打算利用經濟誘因去促使排放者先處理好污水，例如工廠、畜牧業的話，就可以透過強化自身廢污水處理設施，少繳水污費。但家庭用戶是否與污水下水道接管，沒有選擇餘地，應該由內政部依據下水道接管情形，收下水道使用費。

葉俊宏說，先前在立法院審預算時，就有立委對此表達疑慮，因此後來經過討論，決定明年元月起針對家戶開徵的水污費，先暫緩徵收；若未來有立委提案修法刪除，就不會收取，否則，要怎麼收還必須再研議。

北市每度水收取5元下水道使用費

環保署原打算自明年元月起，針對家戶徵收每度水○．八元水污費，以一家四口每人每日使用三百公升水來計算，需多支出大約卅元。而目前有收取下水道使用費的城市為污水下水道接管率較高的台北市及高雄市，台北市每度水收取五元下水道使用費。