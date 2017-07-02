文化週報》花甲少年─這就是台灣

2017-07-02

◎林立青

我是在心情鬱悶的狀態下觀看這部戲劇的，鬱悶的原因很多，和現代人一樣難以言說，總覺得自己的世界難以表達，於是一頭栽入自己的世界裡面，滑著手機，看著對我們的生活不見得有幫助的影片或是新聞轉貼來吸引注意力。

於是被花甲男孩吸引過去，最早是一篇網路筆戰，一派人認為，為什麼盧廣仲講台語流利是值得讚賞，另一派則認為確實應該讚賞，像這樣的對話太多，太滿，充斥在我們的周遭和世界裡面太久，看也不是，不看也不行，訊息會出現在另一個人的動態牆上。所以我只得看了一下。

於是我笑了出來，這哪裡有什麼母語問題，這就是我想看的日常，那種拌嘴鬥嘴明明每天念念罵罵吵吵鬧鬧卻又真實生活的日常。於是抱持著「這是真貨」的心態去看了這部戲。

於是我看了這部戲劇，在不想看FB，只想休息看戲轉換心情的晚上。

結果是極為有用的，光是第一集在床上純看漫畫，就讓我願意繼續支持這部戲劇，在過去台灣的影視戲劇中，或許很少把真正生活的細節做出刻劃，我們總能從兩個朋友之間真實的生活互動看見自己的投射，那種互相理解後，從自然而然的信任，以及生活間理所當然的依賴撒嬌來安慰自己，生活應該有的樣子。

當然一部戲劇不僅止於此，生活的互動也不是只有床上，戲中最令人印象深刻的，會是那位阿嬤，或許在這個人人都擔心情緒勒索的時代裏，我們會說不希望阿嬤用一種「義無反顧」的行動去表現一種純粹的愛，當她看見孫子的朋友時，也理所當然地先以自己孫子為關注對象，甚至早就在那些看似隨意的互動過程中預設孫子的尷尬，還表現出了「有一種懂你，叫做阿嬤愛你」的行為。

這也就是為什麼我們需要戲劇，需要有好的戲劇出現給我們，好的戲劇是能給所有人看懂的，那種劇中一看就懂的情侶親暱互動及長輩出自愛的動作表現，沒有一個不牽動我的感受。

一部良好的戲劇會讓人有所共鳴，會讓人在人物的互動過程中逐漸理解，學習並且感受到深刻的體悟，因為我們投射並且從劇中人物的表現看到自己，看到身邊所珍惜並且熱愛的人。

我們有多久沒有好好一起和家人看戲劇了？我們可以看到這部戲劇中每一個屬於台灣的元素：肉粽、台灣的詐騙集團、家庭會議以及真實屬於台灣家庭的親子互動、家庭關係、文化習俗。

戲劇應該是可以給所有人看的，藉由收看的過程中討論，互動並且思考。

我推薦這部戲給我身邊所有的人，如果可以，跟父母或是子女一起看更好。（《做工的人》作家）