文化週報》從《通靈》、《花甲》到《大佛普拉斯》 風雷響 草根香 好戲看台灣

2017-07-02

◎藍祖蔚

今年四月，《通靈少女》平地一聲雷，喚醒了大家對台劇的關切；五月登場，六月開花的《花甲男孩轉大人》則帶動了全民追劇的節氣；三天前揭開台北電影節序幕的《大佛普拉斯》，更以瀟灑飄撇之姿，預告著正風起雲湧的台灣影視風潮。

《通靈少女》有些取巧，宮廟文化只是噱頭，骨子裡賣的還是校園青春夢，儘管有著不盡純粹的語言本色及那頂假髮，靠著郭書瑤與蔡凡熙的陰陽戀曲，依舊穩健踏上收視高峰。

瞿永寧執導的《花甲男孩轉大人》，同樣有宮廟，但是企圖、視野到格局明顯都更上層樓。從鄭家老奶奶瀕死彌留最後一口氣，孝子賢孫（其實是不成材的遜子逆孫）被迫齊聚一堂，鄭家三代的眾生相，從外勞最懂阿嬤、鄉親急還債的人情世故、諸子爭產的醜態百出，順便帶出了大學讀了七年，都還國文不及格的魯蛇世代；為了同婚話題，從街頭吵到巷尾的父子拌嘴；靠著一張嘴要從村長選鄉長；乩童卻是娘娘附身的陰陽變，還會借勢亂舞，但求一爽的公報私仇……從鄉情到人情，活脫脫就是當代台灣社會縮影，那座帶有濃濃土味的三合院，就這樣上演著極其現代化，一點不「土」的時髦好戲。

《花甲》的焦點集中在盧廣仲、嚴正嵐與江宜蓉（還有屢敗屢戰的劉冠廷）的青春愛戀，「思無邪」的純情指數對照成人世界的混亂分合，具體實踐了「植劇場」不說教，只求戲好卻動人的能量，然而導演最大的成就則是讓蔡振南、龍劭華和王彩樺等演員充份發揮口才便給的魅力，戲是精，語言是魂，《花甲》就從泥土中挖出了甘味芋仔。

《通靈》和《花甲》確實完成了鬆土工程，土壤有了空隙，就更有活水空間，十月才要公映的《大佛普拉斯》，不但語言落得天花亂墜，妙趣橫生，影像之美，從容游移在黑白和彩色之間的詼諧功力，更是一絕。

《大佛》曾是得獎短片，就像iPhone可以推出Plus版本，《大佛》為什麼不能推出Plus版的《大佛普拉斯》？體積更大，功能更新，這種理直氣壯，又兼口才便給的態勢，不就是橫衝直撞的台客精神？

《大佛普拉斯》的主角一位是撿破爛的「肚財」，一位是送葬樂師兼工廠警衛的「菜脯」，極其平凡又卑微的小人物，唯一的生活樂趣就是偷窺老闆賓士車上的行車記錄器，看著他們一方面享受「窺視」之娛，一方面消遣電視新聞都來自行車記錄器（看到老闆的彩色畫面，才知我的人生是黑白），那種嘻笑怒罵、百無禁忌的強大能量（同樣不可缺少的宮廟，竟然是蔣公廟），更引爆了爆笑狂潮。

《花甲》改編自小說家楊富閔的小說，演員口白揮灑，已是一絕，《大佛》的對話更是犀利。導演黃信堯用流利台語串場，再加上冷面笑匠的註解，功力直追古早說書人，至於劇中人物的言詞過招，更是靈光四動。

例如一句：「人家說出來社會走跳，是三分靠作『弊』，七分靠後『壁』。」台語韻腳，有音有義，何等生猛。例如，「阿彌陀佛」本是祈福語詞，卻成了政客與信徒用來過招的言語交鋒，你合十，我抱拳，從手勢比畫到聽語言魔音，高來高去，暗潮洶湧，《大佛普拉斯》就這樣乒乒乓乓完成了台灣電影罕見的黑色喜劇。

戲好，就有人氣，尤其是來自語言與土地的氣息，道地又傲人，既有台灣草根味，又有銳利好戲，一個台灣氣旋已然成形。