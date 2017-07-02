指考》招生管道多 今年指考剩4萬7千人

2017-07-02

〔記者吳柏軒、林曉雲、洪定宏／綜合報導〕大學指考登場，受少子化與大學招生比例調整等因素影響，考生人數從顛峰十二萬五千多人降到今年四萬七千多人。一一一學年大學考招新制上路後，在七月揮汗應試的考生，將越來越少。

考招新制上路後 考生還會更少

大考中心表示，指考從民國九十一年起舉辦，九十二年報考人數達十二萬五六七○人的高峰，之後逐年下滑，今年報考人數是顛峰時期的卅七％左右。大考中心發言人黃璀娟表示，人數下滑原因其一是少子化導致生源不足，其二是大學招生管道中，用指考成績來分發比例也大幅下滑。

教育部日前核定大學招聯會的考招新制，搭配一○八課綱，在一一一學年實施，其中指考將改為「分科測驗」，其科目從現行十科降為七科，不再考國文、英文與數學乙，成績也僅適用分發入學，可預見應試者還會減少。

黃璀娟強調，指考目前仍是入學管道之一，只要是考生或大學端有需求，中心就會持續辦理。教育部高教司長李彥儀表示，對於考試分發的比例，教育部目前並未有規劃。

至於指考首日的考場秩序，大考中心發現考生零星違規中，大多是攜帶具有通訊功能的穿戴式裝置，尤其是智慧手環等，雖然要具有通訊功能才違規，但一經發現，仍會被監試人員先記違規，一旦確認違規，便會扣該科成績五分。

此外，高雄一名女學生在鳳新高中考化學科時，竟坐到缺考者的位子，監試人員請考生簽名核對身分時發現，當時她尚未填寫答案，監試人員確認只是純粹坐錯位子，請她回到自己的座位考試。但仍先依照規定將扣五分，後續待大考中心開會認定。

指考今天邁入第二天考試，考國文、英文、數學甲、數學乙等。自然組學生考完數甲即可放暑假，社會組學生則待三日考完社會科目的歷史、地理、公民後才能放鬆。