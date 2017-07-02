指考》化學近五年最難 去年諾貝爾獎研究入題

2017-07-02

〔記者林曉雲、吳柏軒、蔡亞樺、蔡淑媛、洪定宏／綜合報導〕大學指考化學科近五年最難，去年化學諾貝爾獎的「分子機械概念」入題，非選兩題則被認為是決勝關鍵！高中老師多認為，今年題型多元，計算複雜，實驗題占分高，考生必須靈活思考，且能分析應用，才能勝出，預估五標分數比去年大幅下降。

預估五標分數比去年大幅下降

全中教解題老師認為，考題中間偏難。補教估五標多比去年下降，估頂標八十一分、前標七十分、均標五十二分、後標卅七分、 底標廿七分。

北市中正高中化學老師黃業建指出，多選第廿四題考分子馬達，及非選第二大題，都與去年諾貝爾化學獎的「分子機械」概念相關，題目的題幹長，考生要多讀幾次才知道如何解題。單選第十一題考氣體光照後不可逆反應，透過氣體濃度與時間表關係圖，來看其反應級數，有超綱之嫌。

全教總解題老師、台北市立大直高中化學老師陳煌仁也表示，非選第一題直接扣住一○八年上路的十二年國教新課綱「探究與實作」課程，結合實驗情境，考學生數據分析的能力。補教老師盧澔認為，占分廿分的非選兩題是決勝關鍵，多數考生恐只能拿到基本六分。

今年有不少題目「長篇大論」，但盧澔直言，命題者的中文能力不是很好，有些條件沒有交代清楚，爭議題至少占八分，例如多選第廿一題答案（Ｄ）選項，題目未告知體積多少，體積一樣是對的，體積不同就是錯的，這應屬於命題缺漏。

從加拿大返台參加指考的考生羅巧涵說，非選有一題考實驗步驟，給表格畫圖問為什麼要用這種步驟，需要多轉幾個彎去想，混雜許多觀念，「考得不太好、滿慘的」。一台中考生也反映，非選題採以去年諾貝爾獎項為題，要求寫出錯合物的觀念，很難寫，印象深刻。