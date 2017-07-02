指考》生物首考實驗題組 答題需靈活思考多分析

2017-07-02

〔記者林曉雲、吳柏軒、蔡亞樺、蔡淑媛／綜合報導〕大學指考生物科試題屬中間偏難，閱讀量多，答題需靈活思考且細心。今年還首度出現「實驗題組」、占分十分，若考生實際操作過實驗，加上作答細心就可得分。

陷阱多 幾乎每一題都跨章節

補教預估生物科五標略下降：頂標八十二分、前標七十六分、均標六十二分、後標四十六分、底標卅四分，題目乍看之下很和藹可親，卻充滿陷阱，幾乎每一題都跨章節，程度優異的學生才有優勢。

入闈高中教師表示，今年生物取材生活化，生活情境題包括蛇毒血清、苗栗山區的石虎與黑面琵鷺，彰化地區菊花田、火龍果的光週期運用、茲卡病毒的致病機制、疫情危害與防治等，另也不乏科學研究新知題目，例如考出美國改良大西洋鮭生長情況。

部分試題有疑慮 教師建議送分

建中生物教師劉玉山表示，今年首次考「實驗題組」，有助高中實驗教學。但部分試題內容有疑慮，如第卅三題（Ａ）選項，課本學到的植物激素沒有蛋白質，但最近科學新知說開花素可能是蛋白質，恐造成判斷困擾。

補教老師游夏也認為第廿三題，有關人體淋巴循環系統的敘述，何者正確？（Ａ）選項未在高中教科書內，超出高中範圍，建議送分。此外，非選題第二大題的第二小題針狀葉片的切面圖，不僅課本未見此圖，且該圖形大小和顏色配置有問題，建議送分。

大直高中考生林怡表示，整體來說難度中等，印象最深刻是選擇題一題有關基因，因為文字敘述比較難懂，要花時間看許久才知道考題的意思。成功高中考生彭喆則認為觀念題偏多，可以考出鑑別度。