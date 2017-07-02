指考》物理試題偏傳統 被轟「走回頭路」

2017-07-02

〔記者吳柏軒、林曉雲、蔡亞樺、蔡淑媛、洪定宏／綜合報導〕昨大學指考考物理科，部分試題結合生活，如飛機黑盒子訊號、高山壓力鍋使用等，實驗題要考生畫出實驗裝置簡圖，被視為符合實作素養，整體難易度中偏易。高中教師預估五標與去年相似，但全教總卻批試題偏傳統，有走回頭路之嫌。

和平高中物理教師郭鴻典認為，今年物理難易與近三年相當，繁瑣艱澀題少，單選十八題考近代物理，選項Ｄ談到主量子數則偏化學概念，屬於跨科考題；第十題考愛迪生創的直流供電系統，也較創新有趣；非選擇第一題考雙狹縫測量雷射光間距，要考生畫出實驗配置與說明目的，符合教學素養導向。

全教總解題教師蔣佑明則說，今年物理偏向傳統考題，生活相關應用試題較少，計算題較多，考生的物理概念與相關公式需要非常熟練，才能得到比較好的成績。

補教老師陳建豪說，考題被命題老師在小細節動手腳，乍看可答題，但恐敗在陷阱中，如第九題題幹給直徑，答案卻要用半徑去計算。

考生則普遍反映，實驗題考雙狹縫干涉實驗比較少見，題目整體來說難易適中。中山大學附中邵姓學生就表示，他是社會組跨考自然組，但「物理試題都看得懂，不會特別難」。

入闈的試考學生認為，取材偏重高三下課程，電磁學、近代物理命題較多，力學與波動題目多是簡單觀念，認為第八題考凸面鏡的反射、焦點與曲率半徑等，難度較高具有鑑別度。