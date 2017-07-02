2G退場別慌張 門號將保留至年底

2017-07-02

〔記者陳炳宏、劉力仁／台北報導〕2G業務終止，三大電信公司至六月卅日的2G用戶數共剩七．六九萬戶，舊有2G門號將保留六個月，期限過後將重新回收釋出。國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）發言人翁柏宗指出，2G釋出後，頻譜可移作4G LTE服務使用，提升4G寬頻速度；至於5G何時上路，翁柏宗指出，應該在二○二○年，技術標準才會較明確。

為吸引全台2G用戶升級4G，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信三大電信業者，從年初以來不斷祭出各種專案優惠，甚至推出零元手機，不過，成效始終沒有很明顯。中華電信改送兩袋（共十六包）抽取式的「免費衛生紙」後，竟然催出七萬戶2G用戶轉4G，顯見2G的用戶都是老一輩民眾。

衛生紙利誘 催出 7萬多用戶

台灣電信產業發展協會劉莉秋提醒，民眾如果沒有更換成3G或4G的SIM卡，七月七日的十一點五十九分前，原有的2G手機加上原有的SIM卡，除了撥一一二、一一九、一一○等急難救助電話外，其他撥打的電話，都會直通電信客服窗口，由專人服務。

但就算更換SIM卡，也得在八月底前將2G手機更換成3G或4G手機，才能繼續使用。

中華電信執行副總林國豐表示，2G用戶除會收到到期通知簡訊外，撥打電話也會先聽到語音插播，提醒用戶2G執照到期，門號已經終止服務，請儘速到服務中心辦理移轉，或手機撥打800與客服聯絡。