2G升4G 長輩「卡」不順 問號一堆

〔記者陳炳宏、劉力仁／台北報導〕以長者為主要使用族群的2G行動電話前天退場，須轉3G或4G使用，昨天第一天上路，很多老人家霧煞煞，有的看著螢幕卻找不到按鍵，有的不會設定LINE，直說「我的手機只要能講話就好」。
昨天是2G廢止令上路首日，通傳會表示，截至昨天下午，免付費專線接獲的電話近八百件，多為諮詢手機如何使用。
神腦數位門市銷售顧問李先生說，2G服務終止後，原來的手機已經不能發話，因此許多年輕人帶著長輩來辦新手機，雖然時下流行的是智慧手機，但老人家都怕麻煩，還好現在還有傳統按鍵型的4G手機，使用習慣不用改變。
八十七歲的陳老先生，第一次用LINE傳照片給子女，女兒嚇了一跳，但也有老先生怎麼學都不會，直說好麻煩，「我的手機只要能講話就好」；還有長輩說，原本的手機又沒壞，為何不能繼續用。
李先生說，還是有長輩想要嘗試觸控式智慧手機，因為可以上網、傳LINE等，不過都要先申請Google帳號或Apple ID。
「老新手」要從基本操作教起
對於這些「老新手」，要教些什麼呢？李先生說，一定從基本操作開始，包括電話、簡訊輸入、如何拍照、如何看照片、瀏覽網頁等，李先生說，在輸入部份，除按鍵輸入外，也會教他們手寫輸入或語音輸入，尤其現在語音輸入還滿方便的，引導他們如何切換使用。
他說，這些操作其實都有捷徑，不同情況下操作不一樣，例如通話中要打開鍵盤與一般模式下是不一樣的，這都要耐心教他們。
李先生說，其實多數長輩都會想要用LINE，他們會協助安裝App，學會後表情都很開心，因為可以跟朋友聯絡、發照片、貼圖、甚至打免費電話，反而想用臉書的比較少。
門市人員還會提醒長輩，朋友傳來的網路連結不要隨便點，因那些都是沒有用的網路文章，會耗費流量，但其實是怕他們亂點手機被植入木馬。