去年觀光外匯縮水300億 旅行業促高價夜生活

2017-07-02

〔記者蕭玗欣／台北報導〕2016年來台旅客達1069萬人次，不過觀光局統計，2016年觀光外匯收入卻縮減為133億7400萬美元，相較前年減少10.14億美元（約合台幣304億元）收入，整體外客每日人均消費從207.87美元降至192.77美元，減幅達7.26%。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰分析，去年中客較前年減少約67萬人次，以人均消費新台幣3萬元估算，觀光外匯蒸發200億元；另個趨勢是廉航越來越多，導致旅客出國天數不斷縮短，同樣影響人均消費。

觀光局分析，受到全球經濟景氣持續低迷，各市場的日均消費皆呈負成長，尤以中國減少12.81%影響最大。反觀日本市場，受到日幣升值影響，出國旅遊各項花費計價相對變低，來台消費意願也大幅增加。

據觀光局統計，2016年來台旅客平均停留夜數僅6.49夜，比前年下滑0.41夜；每日人均消費則是192.77美元，比前年減少約7.66%。

黃正聰建議，中客不來已是既定事實，政府應思考如何將國際來台市場的餅做大，將旅遊行程和旅宿內容做出差異化，像是台東有許多民宿主攻親子市場，有特色就不用打價格戰，自然也能提高人均消費。

台北市旅行同業公會副理事長柯牧洲指出，台灣夜間活動太少，不能永遠停在夜市這類體驗型活動，消費金額並不高，不妨增加更多定幕劇演出，如台北戲棚等藝術表演活動，甚至推廣SPA、按摩這類高單價享樂型活動，才能帶動旅客消費。