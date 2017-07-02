重機94要上國道 全台開89張罰單

2017-07-02

〔記者鄭瑋奇、王宣晴、李容萍、陳鳳麗／綜合報導〕重機騎士為爭取開放國道路權，昨凌晨發起「94要上國道」活動，召集騎士從全國各地交流道騎上國道抗議，近千輛重機赴凱達格蘭大道陳情，國道警方在各快速道路匝道口設置攔查點盤查，強力執法，共開出89張罰單，有42輛重機遭拖吊，勸導190名重機騎士離開。

拖吊42輛 勸離190名騎士

警方指出，違規車輛將依道路交通管理處罰條例處駕駛人新台幣3000至6000元罰鍰及違規記點，遭拖吊的違規騎士，則另需自行負擔拖吊費用2400元。

大型重型機車團體指出，民國97年開放大型重機行駛高架快速公路和國道以來，從未發生A1類（當場或24小時內死亡）死亡車禍，顯示重機上國道並不危險。中華民國大型重機全國促進會理事長洪宗寶表示，這5年跟交通部上過無數次談判桌，都沒有答案，所以用比較激烈的手段抗議。

高公局則拿出數據，以每萬輛車肇事率來計算，大型重型機車從97年開始的A1事故都較小型車高，97年高出3倍、102年雖降至1.5倍，但去年卻創下歷史新高，肇事率相差4.3倍。

交通部傾向於車流量與大型車少的橫向國道先試辦1年，檢視違規率、肇事率和鑽車等情況，確認安全守秩序後，正式開放。

國道公路警察局表示，昨零時許便有16輛重機，從新店安坑交流道上匝道，接國道一號，最後到台北大稻埕集結，將調閱監視器舉發。接著，全國各地有不少車友呼應，紛紛騎上國道爭取國道路權開放。

上午7點30分，桃園有8輛大型重機騎進國道一號中壢服務區，在休息站內拉起抗議布條，國道警察早在沿線和休息站設攔截點，騎士乾脆採「路過」方式，在大太陽底下邊喝冰咖啡邊向警方訴苦。

9時許，國道一號汐五高架14.7公里路段出現多輛大型重機，警方攔下36輛，騎士鎖上重機龍頭鎖，不願配合拖吊，與警方爆發爭執。36輛重機最後全數遭警方開單舉發拖吊，因拖吊程序繁瑣，需多人協助搬運，造成國道回堵12公里，影響到平面道路。

不少民眾塞在國道上動彈不得，紛紛報案詢問，更有網友拍下現場照片上傳臉書社團，抱怨塞了1個多小時，直呼：「陳抗可以不要在國道上嗎？」