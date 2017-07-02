首談亞泥案 總統︰應納原民諮商權

2017-07-02

〔記者李欣芳／台北報導〕亞泥礦權開採展延案爭議持續延燒，總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會（原轉會）前天召開的第二次委員會議，影片昨上網公開，蔡英文總統首度就亞泥案展延發表談話表示，行政院須把原住民族諮商同意納入整套作業中，政院將提出修法草案，監察院與司法機關已展開調查，靜待調查，給社會交代。

多位原轉會委員會中就亞泥案提出看法。原轉會委員歐蜜．偉浪提及，期待回歸「原住民族基本法」精神，「依法執行」。

太魯閣族代表的原轉會委員帖喇．尤道說，亞泥案不只族人，社會也非常關心，經濟部官員卻一再聲稱亞泥礦權展延決定是「依法行政」，絕大部分太魯閣族人與社會大眾無法認同，亞泥礦權展延案已明顯違反原基法，無視太魯閣族人「土地是血，山林是家」的祖訓，要求政府就礦權展延案無視原基法存在部分應先道歉。

蔡總統表示，她相信行政院非常注重此事，也相信政院會做最妥善處理，而民意真的很清楚，採礦、水泥工廠採礦權將來如何有效規範，且要回溯現在正在運轉的這些水泥工廠。

蔡總統說，在那些地方工作的族人，將來的生活，政府要提早替他們想，她會拜託行政院完整處理。行政院提出修法草案後，請原轉會委員一起提意見，這套法律將會適用現已運轉的水泥廠，如何維持整個國家水泥生產、環境要求，做後續處理。

修法將納原轉會意見

總統說，亞泥案社會高度關注，相關機關處理過程及發言是否恰當，確實很多人質疑，監察院已開始調查，「我們靜待他們的調查，然後給社會一個交代」。