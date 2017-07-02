長庚離職潮風暴／雲林急診靠支援 基隆18人傳辭了17人

2017-07-02

〔記者林欣漢、周敏鴻、鄭淑婷、陳燦坤、林國賢、林宜樟、吳亮儀／綜合報導〕林口長庚急診醫師離職潮風暴愈演愈烈，雲林長庚急診室原本有一位專任急診醫師，但昨以人力不足原因，不再支援，急診由內、外科抽調醫生輪流看診。衛福部醫事司長石崇良說，雲林長庚醫院只有100床以下，依標準不需要設置急診專科醫師，只要有24小時的急診服務即可。

有醫院內部人士透露，林口長庚急診醫師已有31人丟離職單，基隆院區有17人，其中基隆長庚急診室僅18名醫師，若走17人，將只剩1人、形同「倒科」，加上林口長庚醫院面臨從醫學中心降級為區域醫院的威脅，逼得醫院高層不得不出來面對。

雲林長庚指出，絕對沒有急診停止的問題，受到這波離職潮衝擊，晚間急診人力吃緊，院方現正設法解決。基隆長庚醫院昨表示，急診室有18名主治醫師及8名住院醫師，風波爆發後，確實有6名主治醫師口頭提辭職，院長陳建宗已當面慰留。據了解，這些醫師將視林口長庚同仁動態，再決定是否同進退。

基隆證實6人口頭辭職

院方強調，目前基隆長庚的急診室醫師人力沒有任何問題，醫病比也符合重度級急救責任醫院標準。

長庚醫院烽煙四起，長庚醫院董事長王瑞慧前日緊急從美國返台處理，據了解，醫師代表們在會議中砲聲隆隆，點名決策委員會主委李石增、院長鄭明輝應下台負責，外傳她第一刀開鍘李石增、鄭明輝，但長庚醫院特助蘇輝成駁斥是「空穴來風」。

這兩天長庚醫院發言人體系通通噤聲，完全不接電話，無從證實任何人事異動。但林口長庚院內高階主管證實，已經有人在收拾李的辦公室了，去職應是確定的事實。據了解，院方會在本週召開記者會公布新的人事調動。

院方本週公開新人事

離職風暴關鍵人物之一、急診部主任陳日昌昨短暫受訪時說：「該表達的都表達了。」為了不影響患者權益，希望事件儘快落幕。林口長庚醫院一位已提離職單的急診醫師私下透露，他會堅持立場、不接受「摸頭」。