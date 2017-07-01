青少年零用錢多吸菸增 國健署籲家長多陪伴

2017-07-01

記者林彥彤／台北報導

衛福部國健署昨天公布一項最新青少年吸菸的調查，結果發現「零用錢變多，吸菸比率也會跟著升高」、「身邊有吸菸者，其吸菸比率也較高」。國健署提醒，有6成吸菸者第一口菸主要來自18歲前，呼籲家長趁暑假多陪伴孩子，並關心其交友和零用錢花費。

2016年國人吸菸行為調查顯示，若以每個月零用錢多寡來看青少年吸菸率，發現每月零用錢少於500元的青少年吸菸率為2.3%、每月零用錢3500至4499元的吸菸率為12.2%、每月零用錢超過4500元的吸菸率高達21.9%。

國健署健康教育及菸害防制組組長羅素英指出，青少年的吸菸率不僅與零用錢多寡有關，周遭接觸的朋友與家人是否有吸菸也影響很大。

若父母吸菸，孩子的吸菸率是父母無吸菸習慣的2.4倍，多數好友吸菸者的吸菸率也是對照組12倍，總吸菸人口調查中也發現，每3名在18歲前接觸菸品的青少年中，就有2人吸菸成癮。

羅素英說，平均1/3買菸的學生中，每月至少要花800元買菸，相當於每月購買10包菸。

羅素英建議，家長不妨與孩子一起在暑假養成固定運動的習慣、增加家庭出遊等。如果發現孩子書包、衣物等沾有菸味，或是孩子零用錢寬裕卻不知錢花到哪時，就應多花時間瞭解，必要時更應安排戒菸活動。