指考 今起連「烤」3天

2017-07-01

〔記者林曉雲、蕭玗欣／台北報導〕大學指考今起三天舉行，報考人數只有四萬七千人，創史上最少紀錄。大考中心提醒考生，天氣炎熱要多補充水分，也要記得帶雨具，防午後雷陣雨發生。

指考分別於廿九個考區、四十七個分區、一千一百八十七個試場舉行，今天是自然組考科，明天是國、英、數等共同考科，三日則是社會組考科。也有部分跨科考生十科全考。

昨天下午開放考場供考生查看，台北特殊考場設在台大內。台大註冊主任洪泰雄表示，今年特殊考場共有卅二位考生，包括自閉症、學習障礙、肢體障礙等；台大已做好準備，例如為腦性麻痺的考生準備長椅背的椅子及斜板，也有考生由特殊設備報題，將是專人協助翻頁。

大考中心提醒，考試時須攜帶准考證入場，手機、智慧型手錶、書籍均不能放在抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶；如考前有咳嗽、發燒、流鼻水等感冒症狀，考生須戴口罩應試，病情嚴重者，可申請到備用試場應試。

氣象局則提醒，未來幾天都是多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態，考生除了要適時補充水分、預防中暑以外，也要記得攜帶雨具，而雷陣雨伴隨較大雷聲，可能會比較吵一點。

氣象局說明，今天西半部高溫卅四、卅五度，東半部卅二、卅三度，各地山區及西半部平地都有午後雷陣雨發生機率，降雨的時間也許不長，但常常在很短的時間就會達到大雨或豪雨的等級，特別是東半部因東南風移入水氣，一整天都會斷斷續續降雨。

至於菲律賓東方海面上有熱帶擾動，有機會發展為熱帶性低氣壓，距離台灣二千公里左右，接下來會持續增強，二日深夜到三日全天最接近台灣，影響還待觀察。