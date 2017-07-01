玩無人機可重罰百萬 日月潭開第一槍

2017-07-01

〔記者蕭玗欣／台北報導〕日月潭風光明媚，每年都吸引上百萬名遊客造訪，去年六月中卻發生無人機墜落砸傷女遊客頭部事件。為保障旅客安全，日月潭國家風景區成為國內第一個對無人機開罰的國家風景區。

第一個開罰的國家風景區

交通部昨預告修正「日月潭國家級風景特定區禁止擅自操作遙控無人機事項草案」，規定日月潭周邊六個區域禁止操作無人機，違者可處五千元以上一百萬元以下罰款。草案預告期為六十天，最快今年九月上路。

日月潭景色優美，近年來民眾使用遙控無人機從事拍照或攝影蔚為風潮，卻有玩家操作不慎導致其他遊客受傷的案例發生。

日月潭國家風景區管理處管理課課長陳建仲表示，風景區內包括水社碼頭周邊、朝霧碼頭周邊、玄光碼頭周邊、伊達邵碼頭周邊、水社壩周邊、向山遊客暨行政中心周邊範圍，除公務、緊急搜救外，非經申請核准者，都禁止從事遙控無人機飛行活動。

陳建仲表示，日管處一月五日公告無人機申請事項要點，到今年六月為止已有超過五十個申請案件，申請者大多是無人機玩家、媒體或網站業者，不過要點內並無規範罰則，實際上沒申請的比申請的還多，這次訂出明確罰則，主要希望能保障遊客安全，而不是開罰。「風景區內範圍大，很難抓到人，目前先在這六個區域安排七位保全業者，以加強無人機管理。」