桃機首季違規託運品 行動電源占7成

2017-07-01

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕暑假旅遊旺季到來，許多家長都會趁假期帶孩子出國旅遊，桃園機場公司昨公布，今年第一季託運行李共有一萬四千兩百廿六件違禁品，其中行動電源占七十％最多；桃機提醒民眾不可託運的物品切記要隨身攜帶，否則報到時，行李經過Ｘ光機，就必須打開檢查，既花時間又造成不便。

桃園機場今年第一季託運行李違禁品前三名分別是行動電源、打火機、鉛酸電池及鋰電池，分別佔七十％、十六％、十二％。桃機公司表示，行動電源、備用鋰電池、鉛酸電池、打火機等物品禁止託運，主要是避免這些物品在飛機貨艙中短路失火救援不及。

交通部民航局今年也修正旅客及組員可攜帶或託運上機危險物品清單，規定水銀溫度計不得隨身帶上飛機、攝影機腳架或自拍棒放寬至收合後，高度未超過六十公分可攜帶上機等。

七月一日起，國際民航組織（ICAO）也要求託運行李中所有含鋰電池的電子產品，需於託運前確認已經關機，並妥善做好保護措施。民航局表示，「妥善做好保護措施」的定義沒有硬性規定，日本強調可用衣服將電子產品包好，較不易碰撞。

這項措施初期採勸導方式，最快十月納入危險物品清單中，實施後違規旅客將依法處罰兩萬至十萬元。不過，日本今天起就會實施這項新規定，違規將開罰五十萬日圓。

世界各國基於飛安，對於攜帶入境的物品也都有不同規定，民眾要出國前，可上各航空公司網站查詢，避免過海關時遭留置或處罰。