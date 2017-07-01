新豐毒海岸未驗戴奧辛 將重啟調查

2017-07-01

確認污染範圍與成分 學者促儘快處理

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉海岸被棄置大批含有害廢棄物的太空包，遭批是「最毒海岸線」，縣府環保局昨公布一份土壤樣品檢測結果，與環保團體的檢驗報告，同樣顯示含有鉛等多項重金屬超標，但是當年並未檢驗戴奧辛，環保署近期將再重新調查、確認污染範圍、成分、量體並釐清責任，以儘快清理。

中華醫事科技大學護理系副教授黃煥彰指出，該處海岸線太空包內磚紅色的部分就是電弧爐的集塵灰，經採樣送驗，廿七％是重金屬，還有總量二二九○皮克（p-TEQ/g）的戴奧辛，希望政府加快腳步妥善處理。

新竹縣環保局副局長羅仕臣說，此案在民國九十九年揭露後，環保署分別針對土壤和太空包廢棄物進行採取樣品送驗。檢驗結果，廢棄物樣品毒性溶出試驗（TCLP），重金屬總鎘和總鉛超過有害事業廢棄物認定標準；土壤樣品，則驗出砷、鎘、鉻、銅、鎳、鉛、鋅等重金屬超過法規管制標準，顯示有害物質外流，已污染到岸邊土壤。

羅仕臣表示，九十九年未檢驗戴奧辛，是因當時研判廢棄物以家戶垃圾為主，場址北側及西側周界則多為爐渣及太空包。至於濫倒範圍多大？他說，北起新豐坑子口、南到竹北拔仔窟長約六百公尺，初估約四百公尺有埋太空包，總量體約一千兩百立方公尺，約佔總廢棄物量體四％。

新竹縣竹北市公所主任秘書張錦河表示，這些廢棄物推估至少在民國八十年之前，因無合格掩埋場，缺乏相關法規，地方也還沒有環保局，全國各鄉鎮市都各自找空地處理家戶垃圾，當年公所就找到這片海岸沙地傾倒家戶垃圾，並投置消波塊阻隔，沒想到後來演變成「大家都來倒」，還遭引進含有害廢棄物的太空包。