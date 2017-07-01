長庚急診若未達標 衛福部：將降級

2017-07-01

〔記者吳亮儀／台北報導〕全國急診量能最大的林口長庚醫院急診爆發離職潮，衛福部司長石崇良表示，將實地了解，若長庚醫院在醫師離職後未達標準，會立刻從醫學中心降級成區域醫院。

石崇良說，急診醫師長期在第一線付出，院方應該要拿出最大誠意慰留，一般離職多是在一個月前提出，可能還會有緩衝時間，已提醒地方衛生局注意，必要時，啟動區域緊急轉診網絡，確保患者就醫。

石崇良說，林口長庚若從醫學中心降級成區域醫院，就成了全台最大型的區域醫院，若視察不合格，可以馬上降級。

根據健保署規定，醫學中心和區域醫院層級不同、健保的給付落差大，醫學中心的診察費、病房費、轉診、DRG（住院診斷關聯群支付制度）都會有落差，一來一往下，醫院會少了許多健保給付。

石崇良也提到，若醫學中心降級成區域醫院，連帶醫師訓練員額也會大減，像是醫學院畢業生去受訓都會受影響。

根據衛福部統計，林口長庚醫院急診一、二級的重症患者僅兩成，若急診量能不夠、被降級，其餘檢傷分類三到五級的輕症患者會被分散各醫院，例如北桃園病患可到部立桃園醫院、敏盛醫院，南桃園病患則到壢新、天晟醫院。

石崇良說，立法院有審理醫療法修法，針對醫療財團法人董事會的「公益監察人」和盈餘提撥給員工提升薪資待遇等，九月立院開議後，會積極爭取通過。