長庚董座返台滅火 醫︰尊重專業之爭

2017-07-01

全台急診人聲援 網路串連力挺長庚醫

〔記者鄭淑婷、葉冠妤／綜合報導〕林口長庚醫院急診室醫師集體離職潮延燒，傳出至少有四十一名醫師請辭，長庚醫院董事長王瑞慧緊急從美國返台，昨在林口長庚召集醫院高層開會研議解決方式，並與提出離職的醫師溝通。急診醫師昨發出近千字的宣言，強調「這是一場尊重專業之爭」，醫護人員間也瀰漫離情氣氛，趁會議時拍攝「小藍人」畢業照與影片。

昨也有醫師團體透過臉書發起全國「急診人」網路串連，公民與醫師協會號召各地的急診醫師、護理師在網路上傳照片聲援，包括台大、大林慈濟、童綜合醫院都PO照響應。

急診夥伴打氣 不讓長庚醫師孤單

發起人公民與醫師協會、台大急診醫師劉越萍表示：「我們同為急診夥伴，更要讓長庚急診醫師們感到不孤單！」許多聲援者陸續將臉書大頭貼更換為「急診科醫師，有你真好」，也有長庚醫師留言說：「這些天有來自各方的支持和後盾，我們不會倒下，只會變得更強壯。」

長庚醫院急診醫師昨發表宣言指出，這次的事件有人解讀是急診醫師與醫院間的糾紛，稍微了解的人會認為是一場勞資之爭，只有真正看懂的人知道這是場尊重專業之爭。這個事件如果最終被醫院「河蟹」，就再也抬不起頭了。

身為長庚急診醫師、身為「小藍人」何其有幸，因為主治醫師人數夠多、離職數量能夠引起大眾注意，當其他科的老大「被殺時」，他們的子弟兵明哲保身，但「小藍人」團結起來給他好看；這是一場尊重專業的社會運動，「千萬別被摸了頭，踐踏自己對他人的誠信」。

據引爆離職潮的決策高層 傳遭開除

昨另傳出王瑞慧已將被指引爆離職事件的長庚決策委員會主委李石增及院長鄭明輝免職，長庚各科醫師群組瘋傳一張公文，印信中主委名字已換成陳昱瑞，不過，陳昱瑞是前任決策委員會主委，有醫師研判不排除有人刻意修圖更改。記者多次致電林口長庚發言人李學禹均未接電話，無法證實傳聞。

李學禹昨由秘書轉述證實王瑞慧已返台，正積極與提出離職的醫師溝通，但她以何種形式與醫師溝通就不一定；王瑞慧昨天下午到林口長庚與院內高層緊急會議，是否已有醫師決定被慰留及相關人數，長庚高層表示：「到時候會再跟大家說明。」