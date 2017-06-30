攻克考季 食補不可少

2017-06-30

圖．文／翁詩雲

天氣漸熱，各種不同種類的考試陸續登場，考生的身心負擔不小，「食補」也很重要，有效均衡的營養有助保持最佳狀態，建議可花點心思挑選食材，以便事半功倍。

◎加強學習力：EPA、DHA

深海魚的脂肪中，含有豐富的EPA和DHA。EPA能夠疏通及淨化血管、活化細胞；DHA能讓大腦的神經細胞傳導功能正常運作。

●食物：沙丁魚、鰹魚、鯖魚和鮪魚等背部皮膚發青的魚類。

◎提高抗壓性：維生素C

維生素C具有抗氧化作用，身體各部位都需要維生素C來維持正常功能。

人體在生理壓力下，維生素C的需求會增加，所以適度補充維生素C，可提高抗壓性。

●食物：番石榴、奇異果、橘子、檸檬、青甜椒等新鮮蔬果。

◎增強專注力：維生素B群

維生素B群參與身體多種代謝，如缺少其中一種都容易造成疲勞、注意力不集中。維生素B群也可協助將吃進的營養素轉為能量，並促進神經傳導物質合成，可穩定心神，提高專注力。

●食物：全穀類、牛奶、豬瘦肉、鮪魚、豬肝等。

◎視力保健：維生素A、類胡蘿蔔素

除了維生素A及β胡蘿蔔素外，葉黃素、玉米黃素，對眼睛健康的貢獻也不可忽略。但維生素A、類胡蘿蔔素食物要跟脂肪一起食用，因為它們是脂溶性的維生素，溶解在脂肪中。所以入菜或飯後吃，效果較佳。

●食物：魚肝油、肝臟類、深黃、深綠和紅色蔬果（例如：南瓜、綠花椰菜、紅蘿蔔、甘藷、青辣椒、番茄、玉米、木瓜等）。

只要掌控挑選食材的小技巧，並注意營養均衡及適量的原則，並且補充水分，就能讓考生保持最佳狀態應考。

（作者為台南市立醫院營養課營養師）