近九旬老婦罹胰頭癌 醫：黃疸是重要徵兆

2017-06-30

記者林惠琴／台北報導

高齡89歲的呂陳老太太，因黃疸就醫後發現罹患胰頭癌，由於年紀大、風險高，因此選擇使用達文西胰十二指腸切除微創手術，傷口僅3公分，術後隔天可下床，更在住院12天後就出院，無任何併發症，是該院接受此手術年齡最高的個案。

呂陳老太太昨日出席記者會時，一直不停感謝醫療團隊。

台北榮總一般外科主任石宜銘表示，胰頭癌、壺腹癌、總膽管下端癌、壺腹周圍的十二指腸癌，均屬於壺腹周圍癌，惡性度高，主要好發於65歲以上族群，尚無明確成因。

台北榮總一般外科主治醫師王心儀指出，罹患壺腹周圍腫瘤的患者，需要接受胰十二指腸切除手術治療，但胰臟周圍的構造複雜，手術相對困難，需要被切除的器官包含胰頭、空腸上端、膽囊、總膽管、十二指腸等，且後續尚需重建胰臟、膽道與胃腸消化道，是難度極高的手術之一。

王心儀強調，傳統剖腹方式進行手術，傷口大小達30至40公分、疤痕大、劇痛，手術時間約4至6小時，出血量約500至800CC，下床需要等1至2週，平均住院31至36天，健保給付，但後來有達文西機器手臂微創，傷口大小僅3至4公分、疤痕小、微痛，手術時間約6至8小時，出血量100至200CC，下床活動只要等1至2天，最快住院僅7天，但必須自費，石宜銘補充，耗材費用約35萬至40萬元不等。

石宜銘指出，若60至80歲族群出現黃疸、無痛、沒發燒、漸進式、不會緩解等徵兆，且胃口差、體重輕，或是沒有家族史但近期發生糖尿病等情形，最好進一步檢查，確認是否為壺腹周圍癌，以利早期發現、早期治療。

台北榮總從2014年執行達文西胰十二指腸切除微創手術以來，石宜銘所率領的胰臟團隊，已完成103例，且零死亡，位居國內各醫院之冠。