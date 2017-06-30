顱內不定時炸彈 腦動脈瘤

2017-06-30

圖．文／ 陳尚志

就算沒有腦部血管病變家族史，埋伏於腦中的不定時炸彈「動脈瘤」，還是有可能會找上門！

50歲的洪先生平常在工地當粗工。雖然不愛運動，但他覺得工作勞動就是運動，而且天天都要吸一包菸，才能快樂似神仙。他自己覺得身體還不差，只是有高血壓、糖尿病等慢性病。沒想到，日前在工作時，突然失去意識昏倒，同事緊急將他送醫救治。

洪姓男子經過腦部電腦斷層檢查，判斷為顱內前交通動脈瘤破裂，導致蜘蛛膜下腔出血及腦室內出血性中風（圖1），隨即將洪先生送進手術室。

緊急施予腦動脈瘤顯微夾閉手術，以及腦室外引流手術，歷經4個小時手術後，平安脫險。術後兩週的電腦斷層掃描結果顯示，殘餘的出血已吸收許多（圖2）。

洪先生雖然沒有腦部血管病變的家族史，但菸齡超過20年，加上高血壓與糖尿病，後天不良的生活習慣使動脈血管漸進式變形、變薄，促使動脈瘤的生成，猶如腦部藏了一顆不定時炸彈。氣溫突然變化，或者血壓突然升高，都可能使動脈瘤破裂，輕則腦部組織損傷，嚴重則致死。根據統計，腦動脈瘤破裂出血死亡率為50%。

根據國民健康署公告，每天吸菸超過20根的菸癮者，罹患腦中風的機會是未吸菸者的1.82倍。菸草物質不但會降低血液中好的高密度脂蛋白（HDL），增加壞的低密度脂蛋白（LDL），而且使血液濃稠、血壓增高，使心臟動脈收縮，直接損傷血管內皮細胞。

避免動脈瘤的生成，最重要的還是要注意血管的保養，不吸菸及拒吸二手菸，維持正常的血壓、血糖值，保持良好的飲食及運動習慣才是根本。

若有慢性頭痛或家族病史者需考慮接受腦部核磁共振的檢查。

（作者為二林基督教醫院神經血管中心主任暨神經外科主任）