防蜂蟹螨噴液 8月可技轉

2017-06-30

蜂蟹螨是危害蜜蜂嚴重的生物，牠會吸食蜜蜂幼蟲體液，造成蜜蜂營養不良、畸翅，甚至死亡。不過，昨農委會防檢局與國立宜蘭大學在「2017台灣生物科技大展」發表最新防蜂蟹螨噴液，不僅使用天然素材，且防治率高達9成，預計8月就可技轉。

宜蘭大學生物技術與動物科學系特聘教授陳欲文表示，蜂蟹螨已危害我國蜜蜂長達30多年，過去是以化學藥劑「福化利」為主要防治藥劑，但成效僅有5成，新研發的噴液則是利用百里酚和草酸天然素材製作，經3場田間試驗發現防治率高達9成，且不會有毒物殘留問題。

（記者林彥彤）