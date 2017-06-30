馬遠布農族人 控台大弄丟祖先遺骨

2017-06-30

〔記者蔡亞樺、吳柏軒／綜合報導〕花蓮縣萬榮鄉馬遠村原住民組成自救會，要求台灣大學歸還約六十年前在當地挖掘的六十四具布農族人遺骨。馬遠自救會昨北上指控，當年台大未經往生者家屬同意，擅自挖掘祖先遺骨，觸犯布農族傳統禁忌，也違反研究倫理，且台大目前僅保存四十三具遺骨，「短少廿一具」，族人悲痛萬分，要求台大歸還遺骨並公開道歉。

當年擅挖64具 如今短少21具

自救會發言人阿浪馬拉旺指出，在馬遠傳統部落葬禮文化裡，除橫死，採室內葬，以蹲姿的土葬方式，沒有漢人撿骨二葬的習俗，對於挖墳行為，傳統上家屬可以擊殺，無可寬恕。

日治時代，花蓮港廳鳳林支廳馬侯宛駐在所警察，命令部落族人將往生者集中埋葬，部落族人選擇liliq（力力克）為集中埋葬的公墓，不過在一九六○年期間，台大挖走六十四具族人遺骨，遺骨中不乏曾參加二戰日本海軍高砂族義勇隊的族人。

耆老林宗能說，他非常心痛，希望族人安詳回到部落，也請政府協助安頓遺骨。

台大主任秘書林達德表示，一九六○年代台大有多名教授進行體質人類學研究，前往馬遠部落，經當時村民大會同意後取回骨骸，雖有文獻記載六十具，但因年代久遠，目前存有正式紀錄的是四十三具。學者研究記錄這些骨骸的骨骼、形狀等資料，發表相關學術論文，骨骸妥善保存在台大五十多年。

林達德說，過去台大也曾歸還過「莫那魯道」的遺骸，這次則是首批歸還大量骨骸，將來會建立好相關程序來因應類似情況。

昨馬遠村族人到台大醫學院舉行祭拜祖先儀式，眾人看到五十多年未見的祖先遺骨哽咽落淚，用族語向祖先訴說五十多年來，讓祖先找不到回家的路，沒有盡到後代的責任，表示歉意，如今在有生之年可以讓祖先回歸，對天主滿心感謝。