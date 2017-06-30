長庚醫師全接受慰留? 傳北院區41人提辭呈

2017-06-30

〔記者鄭淑婷、吳亮儀／綜合報導〕林口長庚醫院急診室醫師爆發離職潮，傳出長庚醫院董事長王瑞慧出手，醫師全數接受慰留；但有知情人士昨天透過臉書指稱「根本沒這回事，離職人數仍不斷攀升，截至昨天北院區共有四十一名主治醫師提出辭呈」。

該文並指出「除非醫院請回被免職的主管，取消因此事件被記過的紀錄，恢復急診自主管理制度以及讓主委及院長下台，或許離職潮才有轉圜的機會，但也只有一些些、一些些」。

文中指的主委、院長，分別為長庚決策委員會主委李石增及院長鄭明輝。林口長庚昨指出，王瑞慧人在國外，所有離職單暫時不會簽准，待王瑞慧返國後，將與醫師面對面溝通，預計下週對外公布結果。

林口長庚醫院院長鄭明輝昨接受記者電話訪問時語氣聽來疲憊，他表示，目前仍在全力慰留醫師們，有結果會說明，也希望媒體報導「正面一點」。

知情人士指出，院方對正在看診的急診室主管「十分鐘完成免職」的手段令人心寒；院方認為急診醫師毫無專業，只是高級檢傷醫師，派了一堆內外科來指揮急診醫師，連「簽床權」都被取消；院方還要下屬出賣自己的主管，要拿出證據檢舉主管，急診醫師想離開並非單一原因造成。

走不了的醫師，許多是因為領了醫院的進修補助款、簽了條約，如果擅自離職得賠雙倍賠償，有人如果要走得面臨五百多萬元的賠償。據指出，已有團體準備協助這些簽下不平等條約的醫師打官司。

各院區不斷傳出醫師出走，有長庚醫護人員昨天拍下大合照，難掩悲傷說：「這麼多年我們沒能好好的聚在一起拍張像樣的照片，就要離別了，永遠的夥伴們。」