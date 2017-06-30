生前行醫救人 身後當大體老師

2017-06-30

81歲仁醫林澄岑完成心願 高醫大致意

〔記者方志賢／高雄報導〕心臟內科醫師林澄岑三年前因心肌梗塞病逝，享壽八十一歲，他生前行醫救人無數，死後捐出大體，高醫大昨舉辦入殮火化儀式，林醫師的親人十多人聚集為他送行。

高醫大昨為十四位大體老師舉辦感恩追思會，高醫大校長劉景寬感謝每位大體老師及家屬，無私奉獻，捐出大體供醫學生解剖學習，未來行醫造福更多人。

林澄岑醫師一○三年因心肌梗塞往生，家人遵照他的遺囑，將大體捐給母校高醫大，今年初供醫學生解剖上課，學期結束後，高醫大昨舉辦火化儀式，他的遺孀林陳壽美、五個子女及孫子、孫女等十多人來為他送行。

廿三年出生的林澄岑，高醫大畢業後曾赴日本留學，生前是嘉義醫院心臟內科醫師，他也沿用岳父陳瑞玉醫師「好生診所」的名字在嘉義市開業多年，直到九十八年第二次心肌梗塞退休，他的小兒子、腎臟科醫師林士弼，繼續使用「好生診所」在高雄市七賢二路開業。

林陳壽美說，丈夫在家排行老三，他的四弟卅七歲時車禍往生，身後留下妻子及三個小孩，他每個月給生活費，幫忙註冊，栽培姪子、姪女到大學畢業。六十二歲陳哲釧及六十歲陳哲憲姊弟，昨特地從嘉義來參加林醫師入殮、火化儀式。陳哲釧說，她無法用言語形容林醫師的慈悲與愛心，他對家人、朋友默默付出，尤其碰到窮苦的病患，更是主動伸出援手。