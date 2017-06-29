喉嚨乾痛 中藥湯劑對症滋潤

2017-06-29

圖‧文／張鈴珠

40歲的陳小姐是一位老師，平時講課認真，對學生所提出的問題，也總是不厭其煩的回答。長期下來，造成喉嚨慢性發炎，才來就診。檢查其喉嚨時，發現其咽喉部顏色雖然暗紅但無腫脹情形，屬於中醫的血瘀現象。

開給她滋潤咽喉及加強咽部循環的中藥。3星期後，已無喉嚨疼痛的現象了。

◎造成喉嚨痛的可能原因如下：

●感冒或扁桃腺發炎：大多是病毒引起的，通常會伴隨流鼻涕或身體倦怠痠痛或發燒等現象。

喉嚨疼痛會持續1-3天，可用銀翹散、涼膈散。

●喉嚨使用過度或嗜吃辣味：長期對喉嚨的刺激造成的疼痛，有時會持續一週以上，一天中的疼痛有輕有重的差異性。

在喝過溫水後，喉嚨痛的感覺會減輕或舒緩一些，可用甘桔二冬湯、麥門冬湯。

●胃食道逆流：通常剛睡醒的時候痛感最明顯，偶爾伴有胸悶或胃灼熱感。此時以治療胃酸的問題為主，當胃部功能恢復，胃酸不會再上逆刺激咽部，喉嚨痛的症狀就會消失了。

可用半夏瀉心湯、安中散。

●過敏性鼻炎：若有鼻塞很容易伴隨鼻涕倒流現象，會讓人不自主的想清喉嚨，造成咽部受到黏液反覆刺激而產生痛感。

可用辛夷清肺飲、桑菊飲。鼻子過敏改善了，不適感自然就舒緩改善了。

●喉嚨長繭：除了喉嚨乾痛之外，也會伴隨聲音沙啞或聲音低落、發音困難情形。此時，可選用響聲破笛丸，並搭配針灸治療，若過度嚴重時，可能需要開刀治療。

喉嚨痛除了看醫師之外，平時也要注意飲食狀況。不可吃太甜的食物，以免刺激胃酸分泌過多，也不要吃太辣，除了造成喉嚨乾燥發炎，也會造成腸胃的不適。

水份需要少量飲用，但多次補充，臨床上很多患者的喉嚨痛，多數水份攝取不夠，都表示工作太忙，沒時間喝水，所以這是要特別提醒的，也一定要確實做到的。

若是平常容易覺得喉嚨乾燥或輕微疼痛，又非前述原因造成的，也可以使用中藥的潤喉茶來保養。

其成份為：菊花2錢、麥冬2錢、甘草1錢、桔梗2錢，約用1000CC的水煮開之後，再滾5分鐘當開水飲用即可。

（作者為台中市西屯區永禾堂中醫診所中醫師）