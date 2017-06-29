髮根糾結黏白痂 脂漏性皮膚炎搞鬼

2017-06-29

文／江紀萱

13歲王小弟（化名）即使天天洗頭，但頭髮根部還是糾結成一球一球，好像幾天都沒洗頭，爸爸帶他來診間就醫。

翻開他的頭髮，便看見厚厚的頭皮屑，好幾撮頭髮的根部被白灰色的痂皮裹住，想梳也梳不開。家人曾嘗試把痂皮摳掉，卻連帶把一整撮頭髮連根拔起，讓王小弟忍不住哀號。

由於王小弟並無掉髮情形，頭皮處也無黑點，因此可以排除頭癬（黴菌感染），身上皮膚無塊狀紅疹，指甲正常，家族也沒有乾癬的病史。臨床診斷考慮是「石棉樣糠疹」，這是一種較為特殊的脂漏性皮膚炎。

「石棉樣糠疹」指的是頭皮上有石棉般塊狀或片狀的皮屑，髮根處黏附在一起，變成一束一束像稻草般，通常痂皮和頭髮黏得很緊，強力剝除反而會造成頭髮整撮被拔起。

這種特殊的脂漏性皮膚炎好發對象是小孩與年輕人，可能與皮屑芽孢菌過度繁殖、頭皮發炎、使用不適當劑型的外用藥後反覆堆積產生。

檢查時可以觀察病患臉上T字型部位、耳後或前胸有無病灶，若為脂漏性皮膚炎，這些地方多少都會出現紅色微癢帶有屑屑的斑塊。其他鑑別診斷包含了乾癬與頭癬，乾癬身上會有銀白色厚屑的斑塊，指甲也會有點狀凹陷，多有家族遺傳傾向；頭癬則會伴隨掉髮、髮根處不正常斷裂留下的黑頭或殘根，常見在老年女性或小小孩身上。

雖然外觀看似恐怖，但治療方式其實很簡單。對付這種黏附緊密的痂皮，可使用油性劑型的藥膏（類固醇油膏或是混合凡士林皆可），擦厚厚一層，戴上浴帽或覆蓋保鮮膜加強吸收，等待痂皮軟化後，便可以輕輕移除。

平時也可以使用藥性成分的洗髮精，如ketoconazole（克多可那挫）、吡硫翁鋅（Zinc Pyrithione）、硫化哂（Selenium Sulfide）等抗菌或抗屑成分來預防脂漏性皮膚炎。

（作者為彭賢禮皮膚科診所主治醫師）