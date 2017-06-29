衛福部撥60億 改善急重症不合理給付

2017-06-29

〔記者林惠琴／台北報導〕林口長庚醫院急診醫師的離職潮，讓急診是賠錢科的說法浮上檯面，不過，為了強化急重症資源，衛福部健保署副署長蔡淑鈴表示，今年健保已規劃六十億元用於改善急重症，其中一部分就會用在急診，調整長期以來醫界詬病的不合理給付，期望大醫院不要擔心治療急重症患者會虧錢而減少投入。預計七月五日開會討論適用項目後，就可定案實質調高支付。

下月討論適用項目後定案

新政府上任後，積極推動分級醫療，除了壯大基層，也試圖改變醫學中心狂接門診的情況，回歸急重症任務醫院。關於六十億元的分配，已確定卅五％給外科、卅五％給內科、十五％給小兒科、十五％給婦產科，蔡淑鈴指出，急診也涵蓋在內，屬於內科範疇。

不過，先前健保署長李伯璋也曾坦言，要用六十億元一口氣改變急重症的資源問題不容易、根本不夠，但期待能逐步改變醫療環境。

林口長庚前年賺近20億

據健保署統計，台北、林口長庚去年急診量近廿二．八萬人次，為全台之冠，急診治療超過四十八小時案件占比達三．九％，僅次於台大醫院。檢視二○一三年至二○一五年的醫院財報，林口長庚醫院每年都有盈餘，分別是十八．七億元、廿七．八億元、十九．四三億元，若是整個長庚醫療財團法人，二○一五年更賺約四十億元，並沒有虧錢，端看醫院願不願意運用更多資源在人事或其他醫療服務上。

醫療財團法人問題待修法

醫療財團法人問題已討論多時，衛福部研擬「醫療法部分條文修正草案」，立院社福及衛環委員會排入審查，共計十三條、初審通過十條，涵蓋醫院捐贈事宜要在財報揭露、投資採公益信託等，但仍保留設置員工董事、執行提撥盈餘用於改善血汗醫護、訂定罰則等，有待進一步協商，將是能否促進醫療財團法人更資訊透明、更落實非營利角色改革的關鍵。