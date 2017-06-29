長庚急診爆離職潮 傳9成醫師同意留下

2017-06-29

〔記者周敏鴻、陳昀、林欣漢、吳亮儀／綜合報導〕林口長庚醫院驚傳急診科醫師爆發離職潮，昨天由董事張昭雄、副院長溫明賢召開記者會說明。溫明賢證實，有廿二名醫師提交離職單，院方正全力挽留，不會讓急診醫療品質受到影響。但熟知內情的醫師透露，除了林口長庚，基隆長庚醫院也有十多名醫師想要離職，長庚醫院董事長王瑞慧已下令全數慰留。

長庚消息人士表示，經溝通後，九成以上提離職醫生都表同意留下來，少數已與其他醫院簽約者，也會盡全力協調。

董事長王瑞慧下令慰留

林口長庚醫院急診醫學科主任鍾亢在台灣急診主管Line群組裡，自稱是「看守主任」，並針對近來的風波，代表團隊向大家致歉，他還分析，離職潮主要是因為決策單位認為急診連年虧損、減少急診專科醫師的進駐、限制急診的多元發展等三大原因。

溫明賢則表示，林口長庚有廿二名主治醫師提交離職單，研判原因為兩名急診部的前主管因違反醫院規定被檢討免職，讓內部醫師惶恐所致。離職的前主管分別是長庚醫療體系急診部前後任主任陳日昌與邱德發。

遭免職主管陳日昌提出申訴

陳日昌指出，去年七月起，林口長庚醫院提出縮減急診觀察室的做法，包括人力調整與分流機制等，急診醫師多不支持此做法，但醫院堅持，讓醫師們感覺不受尊重才爆發離職潮，非全受他去職的影響。

陳日昌表示，他在長庚醫院服務卅年，這個月結束後就能申請退休，卻被免除醫院內的急診醫學部主治醫師、長庚診所院長。他說，二○○三年他被指派擔任長庚醫療體系急診部主任，負責六、七個院區的急診行政工作，每年評核他都通過，卻在卸任部主任兩年後，被追訴沒執行醫療業務、否定他十二年來的工作，已向醫院提出申訴。

長庚醫院表示，陳日昌提出申訴，院方會重新審核。至於急診留觀室進行調整，是考量病房環境比留觀床佳，希望病人不要留在急診室太久，提升醫療品質。

溫明賢強調，依規定，醫學中心急診科醫師須配置四十一人，林口院區配置了五十八人，人力充足，長庚醫院從未、也不會因單一科別虧損而縮減醫師人力。衛生福利部醫事司長石崇良表示，衛福部已要求長庚服務不能打折，不能被降級。

熟知內情的醫師則透露，陳日昌、邱德發二人被免職引起急診醫師反彈，醫師們為此連署陳情，但溝通過程中又有醫師因發言不當被記過，爆發集體辭職，許多醫院已展開挖角。

由於事態嚴重，長庚醫院董事長王瑞慧對行政階層此次決策深感痛心，認為沒有溝通清楚才造成醫護人員誤解，她昨天親下指令，要全力慰留欲離職的醫生，強調絕不會因為急診虧損就縮減人力。

台北、林口長庚取消週六門診

除急診醫師離職潮外，台北長庚醫院、林口長庚醫院八月一日起，也將取消週六門診，長庚發言人李學禹表示，的確有一例一休的社會環境背景，但強調仍是為了配合衛福部推動的分級醫療政策，也讓醫護能在假日好好休息，才會做的決定。會將週六的門診改到週一至週五的下午，採「平行移診」的措施。

外傳基隆長庚醫院也將縮減廿四小時緊急心導管服務時段，基隆長庚醫院澄清，只是補強人力前的過渡措施。