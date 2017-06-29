亞泥展延案 北檢分案調查

2017-06-29

〔記者蘇芳禾、錢利忠、黃佩君、陳永吉／綜合報導〕導演齊柏林生前對亞泥礦場的感嘆，近來陸續發酵，地球公民基金會發起「撤銷亞泥非法展延連署」活動，連署人數已破廿萬大關；環團質疑亞泥在今年三月礦業法修法前夕，經濟部火速核准亞泥展延限期廿年一事，台北地檢署為釐清其中有無涉弊，昨已分他字案調查。

針對亞泥展限案，環團已提起行政訴願，現由政院訴願會審理中。刑事部分，為釐清經濟部火速核准亞泥展限案，其中有無涉及官商勾結等弊端，北檢昨也已分「他字案」，由重大刑案專組檢察官黃聖負責調查。

環署︰未經環評礦場 須補做環評

環保署日前已證實，行政院已決定以前未經過環評的礦場，必須要經過環評程序，時間預估三年內完成，總共有七十多處，亞泥新城山礦場也在內。

被指包庇亞泥的前礦務局長朱明昭昨卸任，新局長徐景文由行政院工程會借將；但因迴避對亞泥案及礦業法修法回應，交接典禮昨低調秘密舉行。徐景文在交接典禮時表示，會在最短的時間內將礦業法草案送到立法院審查，並強調會努力在最短時間內建立公開系統。

政院︰會大幅修改礦業法

行政院副院長林錫耀昨天在民進黨中常會表示，以前沒做環評的礦業申請或展延，都要環評，會大幅修改礦業法。

據轉述，林錫耀說，行政部門有三作為，第一、基於守護生態環境和保護山林立場，政策環評會繼續辦理；第二、關於實施環評標準，要修環評法；第三、以前沒做環評的礦業申請或展延，都要環評，會大幅修改礦業法。

中常委高志鵬昨表示，將會在今天（二十九日）的行政立法協調會中提議，可以直接在第二次臨時會處理礦業法修法。

台開昨天召開股東會，首度擔任獨立董事的前內政部長李鴻源談到亞泥採礦案時表示，「挖一個大洞來蓄水不是好事，也很危險」，過去因地震形成的堰塞湖，工程人員做的第一件事就是「炸掉」，因為這就像水庫一樣，萬一塌了將威脅下游居民的生命安全。