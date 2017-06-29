新聞分析》天下沒有白燒的垃圾

2017-06-29

記者林國賢、詹士弘／特稿

全雲林縣唯一國民黨執政的斗六市開第一槍，停收公家機關垃圾，政府不能視此為單一事件，忽略雲林縣垃圾風暴延燒二年未解、積存三萬公噸的事實，否則，這把怒火恐將燒到中央。

雲林縣垃圾風暴已從垃圾去化衍生成為底渣回運處置問題，天下沒有白吃的午餐，雲林要求其他縣市協助處理垃圾，回運底渣本是理所當然，但一噸垃圾只產生○．二噸底渣，卻需運回一．八噸底渣，確是吃人夠夠的不平等條約，公所承受居民反對壓力，以拖待變，消極抵制尋找底渣暫置場。

但是，底渣回運已成為各縣市去化垃圾的先決條件，不管未來環保署介入協調後，回運底渣的比例多少，暫置底渣、去化底渣將是所有產出垃圾的地方無可迴避的問題。

拒絕底渣回運，即使願意出錢，恐怕也找不到地方去化垃圾，權利與義務必須相等，公所必須有尋找底渣暫置場的心理準備，否則，垃圾大戰將無停息一日。

底渣是去化垃圾一定會產生的東西，這也是每天製造垃圾的人民必須支付的代價，地方政府應朝向建立安全、無污染疑慮的掩埋場處置，而非以「暫置」名義，規避應有的環評與防污措施，讓民眾有安全感、信任政府，才能解決問題。

斗六市公所開了第一槍，凸顯垃圾問題嚴重，接著就該思考解決方法，環保署、縣府與公所都不能、也無法置身事外，民眾同樣該努力做好垃圾分類減量，降低底渣數量、讓底渣成份單純，確保安全，垃圾問題才能走出死胡同，獲得解決。