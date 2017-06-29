拒收底渣槓上中央 斗六停收公家機關垃圾

2017-06-29

雲縣長李進勇︰沒回運 就沒垃圾運出

〔記者林國賢、詹士弘、楊綿傑、鄭鴻達／綜合報導〕鐵了心！斗六市公所昨函文斗六市學校、機關團體，今天起無限期停收垃圾。雲林縣長李進勇強調：「沒有底渣回運，就沒有垃圾運出，公所不能什麼事都不做，把垃圾問題逼入死胡同。」

環署︰不能要求別縣市代燒 卻拒收底渣

環保署昨則明確表示，垃圾處理要有互惠原則，不能「我的垃圾要求別人代燒，燒出來的底渣都不要運回來」。對代燒後回運底渣的比例及焚化處理費用，環保署將納入廢清法，預計七月預告草案。

「燒1公噸運回1.8公噸」立委張麗善反對

國民黨立委張麗善昨指出，雲林縣已堆置多達三．二萬噸待處理垃圾，斗六市從三月起就無法將垃圾運出，台北、高雄市雖願免費協助焚化，但要求每燒一公噸垃圾，就須運回一．八公噸底渣，無法接受。

斗六市長︰非針對縣府 等著看中央要怎辦

「為什麼垃圾與底渣變成連體嬰？為什麼清除一座垃圾山，代價竟是兩座灰渣山？」斗六市長謝淑亞表示，垃圾最終處理及灰渣處置，不是雲林縣與斗六市公所能力所及，為何環保署要手無寸鐵的縣府與公所硬「吞」底渣，令人憤怒。

謝淑亞說，停收垃圾非針對縣府，焚化廠底渣的回收運用成本更高，斗六停收公家機關垃圾無期限，她等著看中央要怎麼辦。

李進勇表示，垃圾問題是雲林十多年的沉痾，部分公所仍有掩埋空間，卻連「自掃門前雪」都不願意。其他縣市沒有義務協助處理垃圾，縣府幾乎以求爺爺、告奶奶態度，才有縣市伸出援手，但代價就是回運一定比例的底渣。

李進勇坦承，現在回運底渣比例太高，但「沒有底渣回運，就不會有垃圾運出」，縣府全力解決垃圾問題，公所不能「什麼事都不做」，把責任全推縣府，只會讓垃圾問題更嚴重。

斗六市民林雅萍說，轉運站垃圾臭到令人受不了，政府必須儘快解決，若未來連家戶垃圾都不收，就把垃圾丟到街上。

環署擬修廢清法 明定代燒回運比例

環保署副署長詹順貴說，環保署一直積極協調其他縣市代燒雲林垃圾，現在問題出在雲林縣承諾要運回底渣卻沒辦法兌現。斗六應該先找出一個空間暫存底渣，後續會積極協助找公共工程去化。

環保署表示，估計一公噸垃圾焚燒後會產生約○．二至○．三公噸的底渣，未來修廢清法，或可明定每公噸垃圾代燒回運底渣的比例約○．五至○．八公噸，但還要經過各方討論出共識再入法。