食安釀恐慌 小英：資訊被誤導

2017-06-29

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨中常會昨天邀請行政院食安會報副執行長、農委會副主委陳吉仲報告「食安五環績效與改進措施」。兼任民進黨主席的蔡英文總統表示，很多錯誤資訊被傳播、散布，如果第一時間能夠管控住，會比較容易處理。

據透露，陳吉仲在會中抱怨，有媒體報導「氟派瑞」被放寬，是喝茶葉配農藥，但事實上「氟派瑞」是一種成本較低、安全性高的新藥，由於是新藥，之前沒有訂定標準，所以不能叫「放寬」。

據轉述，陳吉仲也提到，經過檢討後，目前採取新措施，未來只要發生食安事件，三小時內要通知食安辦公室。衛福部、農委會、環保署等三個部會的副首長，會啟動緊急應變措施會議，並在開完會後，統一發布新聞稿對外說明。此外，也會主動告訴消費者檢驗合格之產品。

民進黨發言人王閔生轉述，蔡英文在陳吉仲報告後指出，民進黨在選舉時，提出「食安五環政策」，試圖用大家比較聽得懂的方式來解釋食安的五個重點領域，但其實每個領域需要做的事情都非常多，必須要有很強的政府間整合，才能將風險降到最低。

蔡英文也提到，很多資訊被誤解、誤讀或被錯誤解釋，甚至被散布，對主管機關來說是非常重要的挑戰。尤其是很多專業性的知識，變成令人驚駭的警訊時，群眾就會恐慌，因此行政單位的公眾溝通能量確實要非常強大，錯誤訊息的傳播，需要很快處理。

農運背景的民進黨立委蔡培慧受訪表示，她下會期要提出的食農法，希望增加大眾對食物的認識，並且加強食安、農安、環安檢測。例如很多菜要上市前的檢驗很漫長，希望能夠透過新的方式，更快知道結果，有問題的就不要採收，而不是到市面上才檢測，「這點食安辦要加強」。