太誇張 寵物餅乾竟能抗老化

2017-06-29

〔記者蔡淑媛、林彥彤／綜合報導〕台中市寵物食品藥物安全促進會昨天公布六月訪查坊間販賣寵物食品和藥物結果，發現十二家實體店面有十九件標示涉及宣稱療效、誇張或易生誤解，其中不乏知名廠商，甚至連餅乾、肉乾都聲稱能抗老化、心血管疾病，網路則有六十六家近百件涉嫌違規，呼籲政府加強稽查、業者自律、消費者注意。

台中市寵物食品藥物安全促進會理事長黃淑芬指出，市售及網售無良寵物食品亂象充斥，抽訪實體店面中，有十五件包括飼料、零食和保健食品都宣稱療效，還有寵物餅乾、肉乾竟稱能抗老化、頭腦清晰或心臟保健；酵素聲稱能預防下痢，還有狗飼料能預防腹瀉，以及藥品皮膚膏標示能解決乾癬、保健膏能改善關節炎。

狗飼料還宣稱有減肥功能

另四件則涉嫌標示或廣告誇張、或為易生誤解的食、藥品，還有國際大廠的狗飼料竟涉嫌宣稱能抗老化、強化骨骼、或十週內減輕體重、卅天內改善皮膚與毛髮。

網路販售發現六十六家違反規定，四十八家七十五件商品涉及醫療效能，十八家有廿一件商品誇張或易生誤解。台中市議員張立傑指出，台中市動保稽查隊僅有五人，人力不足，必須擴增員額，並利用社團資源，建構完善的寵物食藥安全網。

農委會防檢局副局長施泰華指出，依「動物用藥品管理法」之規定，動物藥品不得標示、暗示具有超越登記內容的成分與效能；非動物用藥品（即食品）則不得為具有預防、治療動物疾病或促進、調節生物機能的宣傳或廣告，違者依法可處廿萬元以上一百萬元以下罰鍰，若民眾發現，也可向在地防疫機關檢舉。