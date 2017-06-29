教室桌墊有毒 環團︰退出校園

2017-06-29

〔記者呂伊萱、林曉雲／台北報導〕主婦聯盟昨指出，中小學教室內人手一張的塑膠桌墊，小朋友每天在學校睡覺、讀書及用餐，和塑膠桌墊「親密接觸」，結果成分竟多是「毒塑膠PVC」。主婦聯盟表示，標檢局曾抽驗市面流通的塑膠桌墊，其中高達八十五％樣品塑化劑超標，且超越規範值的五十倍至兩百倍，要求PVC全面退出校園；教育部表示，將要求學校不可強制規定學生使用桌墊或其他塑膠製文具用品。

教部︰不可強制學生使用

民進黨立委陳曼麗、主婦聯盟與看守台灣協會昨在立院召開「反毒運動PVC毒桌墊全面退出校園」記者會。主婦聯盟台中分會副會長許心欣指出，標檢局二○一五年曾抽驗廿件台北地區流通桌墊，其中竟高達十七件塑化劑超標，含量是規範值的五十到兩百倍。二○一六年再抽驗廿件雙北及花東地區桌墊，塑化劑超標件數降至四件，最高超標二三五倍。許心欣認為，這兩次抽樣數量太少，應擴大抽驗範圍與件數，迫使廠商生產安全無毒的產品，讓PVC毒桌墊儘速從校園及市場上消失。

許心欣說，如果是PP材質就沒問題，但有些廠商只標示「塑膠」，強調通過「ＣＮＳ一五五二七國家標準」，然而該標準只標定八種合法塑化劑，其中更有三種在歐盟標準被列為生殖毒性物質，「這都是漏洞」，呼籲大家重視。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，PVC必須添加至少卅％塑化劑才會軟化，室溫下若透過油性等介質接觸，就可能溶出塑化劑；且PVC塑膠從生產到廢棄都有毒性，生活中卻到處都是，希望政府能夠淘汰PVC。

主婦聯盟訴求，應全面禁止PVC桌墊進入校園，相關部會應在八月底前提出因應措施，並擴大抽驗全國桌墊產品，於九月開學前公布結果。

教育部國教署署長邱乾國表示，國教署將函文要求地方政府及國教署所轄學校，針對校方代購的學生用品，須請廠商先行出具檢驗合格證明，才能採用。各校不可強制要求學生使用桌墊或其他塑膠製文具用品，也請各校向家長及學生宣導減少使用塑膠製文具用品，以免危害學生健康。