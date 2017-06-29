5月來台旅客續衰退 下半年可望成長

2017-06-29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕觀光局公布今年5月份來台總旅客人數達82.2萬人次，較去年同期負成長6.84%，成為今年第4個外客來台負成長的月份。學者分析，中客不來效應去年下半年才開始發酵，今年則是完整年度的衰退期，是「嚴峻的一年」，平均每個月都維持約4成的減幅；預估接下來中客減幅可望縮小到2成，加上非中客人數持續成長，下半年總旅客人數成長可望再度由黑轉紅。

學者︰今年是嚴峻一年

據統計，今年1到5月份只有4月總旅客人數較去年同期成長，尤其以港澳貢獻最多，較平常月份增加8萬多人，主要是因今年復活節連續假期恰好落在4月初，帶動出遊人數成長。

今年5月份來台旅客仍以中客20萬人次為最大宗，較去年同期負成長38.31%，其次則是東南亞16.9萬人次，比去年同期成長33.94%、日本14.6萬人次，比去年同期增0.52%、南韓7.9萬人次，比去年同期成長24.06%。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，今年中客人數平均每個月都有約4成的減幅，維持在20萬上下，目前未傳出中客進一步限縮動作，預估今年仍有200萬人次。

黃正聰指出，預估今年中客占比下降至2成左右，非中客可望上看800萬人次，占總旅客人數8成，今年總觀光客要破千萬人次仍不是問題，但要打平去年的1069萬人次恐要再加把勁。