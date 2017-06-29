台鐵16車站再造 吃喝玩樂可住宿

2017-06-29

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵車站不只可搭車，也是吃飯、休閒、聚會及遊憩場所，多元功能已在台北、板橋、南港、松山、新左營等站實現。台鐵局貨運服務總所總經理陳淑慧表示，台鐵將於新烏日、屏東、潮州及宜花東地區共16個車站進行空間重新規劃，讓車站成為吃喝玩樂空間，甚至會有「膠囊旅館」可住宿。

全家便利商店、大帝興業、關山汽車3家業者預計投資4.56億元，預期每年創造逾5億元營收，台鐵在土地租金及營收抽成下，估計每年可增3000萬元營收。

屏東站規劃膠囊旅館

其中新烏日站考量商務旅客需求，規劃以「烏日驛1905」為新站特色，除美食購物空間外，還設置會展中心、辦公室等，入口將以日本黑瓦造型打造懷舊車站感。

屏東站一樓除規劃商業及美食功能外，還設有一鄉一特色專區，推廣在地伴手禮，販售東港黑鮪魚、林邊黑珍珠蓮霧、萬巒豬腳、萬丹紅豆等特展；2樓則打造健身中心與鐵路行旅空間，將推出一晚不超過千元的「膠囊型旅館」。

潮州站則推出多功能宴會廳及貨櫃市集，大帝興業公司表示，宴會廳主要因應當地結婚多辦流水席，卻缺乏適當空間，貨櫃市集是想讓潮州站成為最「潮」車站。

東部的頭城、冬山、新城、花蓮、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、池上、關山、鹿野、台東等13個站，外面的自行車補給站空間，由關山汽車負責經營後，將以三鐵輕旅行為主軸，不僅提供自行車租賃、還有機車與大型重型機車將進駐，並提供民眾甲地租乙地還服務，輕鬆騎車暢遊花東。

今年9月5日頭城、瑞穗、關山就可完成規劃並啟用，其餘8站預計今年底啟用，租借大型重型機車則規劃在花蓮、台東2站設置，預計明年8月開始提供服務。